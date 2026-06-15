La nazionale iraniana è giunta a Los Angeles, atterrando dalla città di confine messicana di Tijuana, che ha funto da campo base provvisorio. Questa scelta è subentrata dopo la rinuncia alla sede inizialmente prevista a Tucson, in Arizona. L'arrivo della squadra avviene alla vigilia del suo esordio ai Mondiali, dove affronterà la Nuova Zelanda in una partita attesa per lunedì.

Conformemente ai regolamenti della FIFA, la delegazione iraniana era tenuta a raggiungere Los Angeles entro la giornata odierna per adempiere agli obblighi con i media. È infatti in programma una conferenza stampa presso il SoFi Stadium, l'arena che ospiterà l'incontro di lunedì contro la Nuova Zelanda.

Logistica e scelta del campo base

La decisione di stabilire il proprio campo base a Tijuana è stata dettata da significative difficoltà legate all'ottenimento dei visti e alle restrizioni imposte ad alcuni membri dello staff e della dirigenza iraniana. Tale situazione ha spinto la squadra a preferire il Messico come quartier generale, da cui si sposta negli Stati Uniti unicamente per disputare le partite.

Scenario geopolitico e partecipazione

Il trasferimento della squadra in Messico e il successivo arrivo in volo a Los Angeles si inseriscono in un clima teso a livello geopolitico, acuito dalla guerra in Medio Oriente. Tale contesto aveva precedentemente sollevato non pochi interrogativi sulla effettiva partecipazione iraniana al torneo.

Nonostante le complessità, la squadra ha rispettato scrupolosamente i tempi previsti per l'arrivo e tutti gli impegni mediatici.

In Messico, la squadra ha ricevuto un'accoglienza calorosa da parte dei tifosi locali. Questi hanno assistito con entusiasmo e sventolando bandiere iraniane alla partenza del gruppo da Tijuana, in un momento che ha saputo unire la passione sportiva a un sentimento di solidarietà.

La scelta di Tijuana come base è stata motivata dai ritardi nell'emissione dei visti e dalle restrizioni che hanno impedito l'ingresso negli Stati Uniti a diversi membri della delegazione iraniana, inclusi dirigenti e staff tecnico. Di conseguenza, la squadra si reca negli USA solo in occasione delle partite, facendo poi ritorno in Messico.

Questo Mondiale acquisisce un'ulteriore rilevanza per il suo peculiare contesto politico: è infatti il primo in cui una nazione ospitante accoglie una squadra proveniente da un paese con cui è in corso un conflitto armato. Malgrado le tensioni esistenti, la nazionale iraniana ha onorato i propri obblighi mediatici e logistici, giungendo puntualmente per la conferenza stampa al SoFi Stadium.