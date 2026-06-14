La nazionale iraniana di calcio è giunta negli Stati Uniti in vista del suo atteso debutto ai Mondiali di calcio. La squadra ha stabilito il proprio quartier generale a Tijuana, in Messico, da dove si sposterà a Los Angeles per la partita inaugurale. Contestualmente, la Federcalcio di Teheran ha formalmente richiesto alla Fifa di imporre un divieto sull'esposizione di bandiere della diaspora sugli spalti, con l'obiettivo di evitare provocazioni politiche durante l'evento sportivo.

Arrivo e logistica: la scelta di Tijuana

L'arrivo della delegazione, guidata dal calciatore Taremi, è avvenuto a Tijuana, una città di confine strategicamente scelta a circa venti minuti di volo da Los Angeles.

Questa decisione è stata presa per permettere allo staff tecnico e amministrativo, a cui gli Stati Uniti avevano negato il visto d'ingresso, di rimanere unito alla squadra. L'esordio mondiale è fissato per domani a Los Angeles, ma l'attenzione non è rivolta unicamente al campo da gioco. Grande preoccupazione, infatti, è rivolta agli spalti, dove la comunità iraniana della diaspora potrebbe manifestare la propria opposizione esponendo simboli contrari alla Repubblica islamica.

Il divieto delle bandiere: una richiesta alla Fifa

La Federcalcio iraniana ha quindi sollecitato con forza la Fifa affinché negli stadi siano ammesse esclusivamente le bandiere ufficiali del paese. Questa richiesta scaturisce dal timore concreto che alcuni tifosi possano esibire la vecchia bandiera iraniana, caratterizzata dal simbolo del leone e il sole, riconosciuta come un potente simbolo dell'opposizione al regime attuale.

La Federcalcio ha avvertito che, in caso di tali provocazioni, la reazione potrebbe essere drastica: si valuta la possibilità di interrompere immediatamente la partita, in stretta osservanza del regolamento Fifa che vieta categoricamente l'esposizione di simboli politici all'interno degli impianti sportivi.

Contesto geopolitico e proteste della diaspora

Le tensioni non si limitano al campo sportivo. La scelta di Tijuana come base operativa è anche strettamente connessa alle attuali tensioni geopolitiche tra Washington e Teheran, in un periodo in cui si stanno definendo i dettagli di un possibile accordo di pace, mentre la situazione in Medio Oriente rimane instabile. A conferma di queste preoccupazioni, si è registrato un significativo raduno di oltre duecento membri della diaspora iraniana fuori dal Los Angeles Stadium.

Questi manifestanti hanno sventolato la bandiera pre-rivoluzionaria "Lion and Sun" in segno di protesta contro il governo iraniano. Questo episodio, avvenuto pochi giorni prima dell'incontro con la Nuova Zelanda, ha ulteriormente acceso il dibattito sul divieto dei simboli politici negli stadi, in piena conformità con le normative Fifa. Nonostante il contesto complesso, in sala stampa l'unico pensiero espresso è rivolto alla competizione sportiva, con la speranza che il calcio possa, come accadde nel 1971 con la "diplomazia del ping pong" tra USA e Cina, contribuire a un’apertura diplomatica e a un allentamento delle tensioni.