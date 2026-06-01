L'Iran ha escluso Sardar Azmoun dalla lista dei ventisei convocati per i Mondiali. L'attaccante, terzo miglior marcatore nella storia della nazionale, non è convocato per i Mondiali di giugno (USA, Messico, Canada). Azmoun (91 presenze, 57 gol per l’Iran, Roma 2023‑2024) è stato definito "traditore" dai media. L'esclusione segue critiche e accuse di tradimento per una foto Instagram col Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, alleato USA contro l'Iran. Accusa rafforzata dal suo vivere e giocare a Dubai. Nonostante il tecnico Amir Ghalenoei abbia parlato di "ragioni tecniche", l'omissione è vista come decisione politica per una presunta protesta social.

Azmoun ha sostenuto i compagni con un post: “Wishing you all the best, guys… It’s true that I’m not there with you, but you are my friends and there is no reason not to wish you success.”

Complicazioni logistiche e i convocati

Complicata la preparazione della nazionale iraniana. Il ritiro, da Tucson (Arizona) a Tijuana (Messico), per mancato rilascio visti USA. Esordio il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles.

I ventisei convocati, che giocano in Iran se non altrimenti specificato, sono:

Portieri: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini.

Difensori: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaian, Saleh Hardani.

Centrocampisti: Saman Ghoddos (Kalba), Saïd Ezatolahi (Shahab al‑Ahli), Mohammad Ghorbani (al‑Wahda), Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi (Al‑Nasr), Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi.

Attaccanti: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Standard Liegi).