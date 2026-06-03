Andoni Iraola è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Liverpool. Il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per un contratto biennale, avviando colloqui rapidi con il direttore sportivo Richard Hughes. Le discussioni, iniziate sabato scorso, sono progredite con notevole celerità, delineando il futuro della panchina dei Reds.

Iraola, reduce dall'esperienza al Bournemouth, intende portare con sé il suo staff di fiducia: gli assistenti Tommy Elphick e Shaun Cooper, l'analista Tom Webber e il preparatore atletico Pablo de la Torre. Parallelamente, lo staff dell'ex allenatore Arne Slot – composto da Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst e Ruben Peeters – lascerà il club, segnando un completo rinnovamento tecnico.

La trattativa e il ruolo di Hughes

La negoziazione è stata condotta da Richard Hughes, figura chiave che aveva già facilitato l'ingaggio di Iraola al Bournemouth nel 2023. L'intesa verbale è stata raggiunta, e l'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa mossa sottolinea la volontà del Liverpool di assicurarsi un profilo tecnico ben definito e in linea con le proprie ambizioni.

Verso l'annuncio ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il Liverpool ha intrapreso colloqui formali con Iraola, identificandolo come il candidato principale per succedere a Slot. Le discussioni, guidate da Hughes, sono in fase avanzata e si prevede che l'accordo definitivo sarà siglato prima dell'inizio del Mondiale, fissato per l'undici giugno.

Questo tempismo evidenzia l'urgenza e la strategicità della scelta.

Le trattative vertono su un contratto biennale, e Iraola ha espresso la chiara intenzione di integrare il suo staff tecnico personale. Se il processo continuerà senza intoppi, l'ufficializzazione potrebbe avvenire già entro la fine della settimana, segnando l'inizio di una nuova era per il Liverpool sotto la guida del tecnico basco.