Il difensore svedese dell’Atalanta, Isak Hien, rientrato dal ritiro ai Mondiali, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. L'operazione si è resa necessaria a causa di una lesione al tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’intervento, eseguito con successo dal professor Lasse Lempainen, è stato dichiarato perfettamente riuscito e il calciatore inizierà immediatamente il programma riabilitativo, ponendo le basi per il suo percorso di recupero.

Dettagli sull'infortunio e le sue circostanze

L'infortunio che ha coinvolto Isak Hien si è verificato durante la partita della sua nazionale contro il Giappone. L'incontro si è tenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi ad Arlington, in Texas. Il difensore ha riportato la lesione dopo aver effettuato un movimento innaturale, allungando la gamba sinistra in scivolata al trentasettesimo minuto del primo tempo. La partita era iniziata all’una di notte, ora italiana, e l'episodio ha immediatamente destato preoccupazione riguardo alle sue condizioni fisiche e alla sua disponibilità per i prossimi impegni.

Tempi di recupero e le prospettive per il rientro

Secondo le comunicazioni ufficiali, il periodo di stop previsto per Hien si estende fino a tre mesi.

Il calciatore avvierà senza indugio il programma riabilitativo, un passo cruciale per il suo ritorno in campo. Un'ulteriore valutazione, proveniente da una fonte indipendente, conferma l'esito positivo dell'operazione ma suggerisce una tempistica di recupero leggermente differente, stimando un periodo di fermo di circa due mesi. Questa previsione implica che il difensore salterà la prima parte della stagione, con l'obiettivo di un rientro in campo fissato per dopo la sosta per le nazionali di settembre, permettendogli di recuperare appieno la forma fisica.

L'intervento chirurgico e il percorso riabilitativo

L'operazione, avvenuta martedì 30 giugno 2026, è stata eseguita presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, dal rinomato professor Lasse Lempainen.

La conferma dell'esito positivo è un elemento rassicurante per il club e per il giocatore stesso. La previsione di uno stop di circa due mesi è ribadita, e l'intero focus è ora posto sul programma riabilitativo intensivo. Questo percorso sarà fondamentale per garantire che Isak Hien possa recuperare completamente la funzionalità della coscia sinistra e tornare a disposizione dell'Atalanta in perfette condizioni fisiche, pronto a contribuire agli obiettivi della squadra.