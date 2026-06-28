La Nazionale italiana di basket ha centrato un'altra importante vittoria nella sua serie di amichevoli di preparazione, imponendosi per 86-83 contro la Slovenia in una partita disputata a Celje. Questo successo, che segue quello ottenuto contro la Croazia, chiude con rinnovata fiducia un mini ciclo di impegni, cruciali in vista delle qualificazioni al Mondiale 2027.

Le prestazioni individuali e l'analisi del CT

Nella sfida contro la Slovenia, Stefano Tonut si è affermato come il miglior realizzatore della serata, mettendo a segno diciotto punti. Hanno raggiunto la doppia cifra anche Tommaso Baldasso con sedici punti e Nico Mannion con quattordici.

Un contributo significativo è arrivato inoltre da Amedeo Tessitori, autore di dodici punti, a testimonianza di una buona distribuzione offensiva.

Al termine dell'incontro, il commissario tecnico Marco Ramondino ha commentato la prestazione: “È stata un’altra partita dura, che ci aiuta a prepararci al livello di competizione che ci aspetta in Islanda e a Bologna.” Ramondino ha sottolineato l'aspetto positivo dell'“atteggiamento e la partecipazione” della squadra, pur riconoscendo la necessità di migliorare: “Durante la partita, anche oggi, ci sono stati alti e bassi e dovremo sfruttare questi ultimi giorni di allenamenti per limitare il più possibile questi momenti di discontinuità.”

Il calendario degli azzurri: Islanda e Lituania

Dopo il rientro a Roma per proseguire gli allenamenti al Centro di Preparazione Olimpica, gli azzurri voleranno a Reykjavik mercoledì primo luglio.

Qui affronteranno l'Islanda giovedì 2 luglio alle ore 21.45 locali (le 19.45 in Italia). Successivamente, il cinque luglio, l'Italia sarà alla Virtus Arena di Bologna per sfidare la Lituania alle ore 20.00. Questi incontri sono tappe fondamentali per affinare la preparazione.

La sfida contro una Slovenia senza Dončić

La Slovenia ha affrontato l'incontro priva della sua stella, Luka Dončić, impegnato in Italia per la presentazione del suo nuovo club, il Roma SPQR. Nonostante questa assenza di rilievo, gli azzurri hanno dovuto lottare con grande intensità fino alla fine per assicurarsi la vittoria. Questo successo, che bissa quello contro la Croazia, conferma la solidità del gruppo e la sua capacità di affrontare avversari competitivi, elementi cruciali in vista degli impegni ufficiali per le qualificazioni al Mondiale.