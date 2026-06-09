Alla vigilia dell’esordio nella Volleyball Nations League, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha espresso piena soddisfazione per la ripartenza del prestigioso torneo e ha delineato con chiarezza le ambizioni della Nazionale italiana.

Ripartenza e obiettivi chiari

“Siamo molto felici di ripartire: questo è un torneo lungo, dispendioso in termini di energie ma fondamentale perché ci consente di dare spazio anche a giocatori che hanno dimostrato di meritare di rappresentare l’Italia. È chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali”, ha dichiarato De Giorgi, ponendo l'accento sull'importanza di valorizzare l'intero gruppo azzurro.

Impegno e spirito di squadra

Il tecnico ha proseguito: “Probabilmente in queste tre settimane vedremo tre squadre diverse e, come ho ribadito a ogni ragazzo, ciascuno dovrà contribuire e mettere il proprio mattoncino per raggiungere l’obiettivo delle Finals Eight in Cina”. Ha inoltre sottolineato il positivo spirito del gruppo: “Lo spirito della squadra è buono. Questo gruppo ha sempre messo al primo posto l’entusiasmo”.

Il cammino azzurro nella Volleyball Nations League prenderà il via domani, alle ore 22 italiane, a Ottawa. La sede sarà la “The Arena at TD Place”, un impianto già testato dalla squadra nell’ultimo allenamento. Le prime avversarie in questa fase iniziale saranno Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti.

Il calendario della Nations League 2026

La competizione vedrà la partecipazione di un gruppo di trenta giocatori convocati per affrontare la Volleyball Nations League 2026. La prima fase si svolgerà a Ottawa dal 10 al 14 giugno. Seguiranno poi le tappe in Slovenia e Giappone, prima delle finali in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Questo calendario conferma la rilevanza strategica del torneo per testare la rosa e puntare al successo finale.