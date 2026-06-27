Il 27 giugno 2026 ha segnato un momento significativo per la ginnastica artistica statunitense: il ritorno in pedana di Jade Carey e Katelyn Ohashi. Le due atlete hanno gareggiato nella competizione senior dell'American Classic, un evento cruciale per la qualificazione ai prestigiosi Campionati Xfinity U.S. Gymnastics. L'appuntamento, ospitato presso il Twin City Twisters East di Minneapolis, ha rappresentato una tappa fondamentale per numerose ginnaste determinate a conquistare un posto ai prossimi campionati nazionali.

L'evento è stato caratterizzato da aggiornamenti in tempo reale, consentendo ai fan di seguire la gara tramite diretta streaming su FlipNow, con inizio alle 14:30 ora della costa orientale.

La struttura della competizione ha previsto quattro rotazioni per la categoria senior, affiancate da leaderboard costantemente aggiornati e una sezione dedicata al riepilogo delle prestazioni junior. Il tabellone ha offerto la possibilità di monitorare in tempo reale le migliori ginnaste su ciascun attrezzo e la classifica generale.

Il Ritorno di Jade Carey e la Presenza di Katelyn Ohashi

Jade Carey, dopo una pausa di due anni dalle competizioni d'élite, è tornata in pedana per la prima volta dalla conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La ginnasta, già medaglia d'oro a Tokyo 2020 e plurimedagliata anche a Parigi, aveva preannunciato il suo ritorno con un messaggio sui social: “I still have more to give.

And I’m not done yet. See you soon.” Carey ha espresso il desiderio di vivere questi ultimi anni di carriera con orgoglio, affermando: “So really just going out with being proud of myself and knowing that I gave it my all.” La sua partecipazione all'American Classic costituisce una delle due opportunità per qualificarsi ai Campionati USA di agosto, insieme al prossimo US Classic.

Accanto a Carey, anche Katelyn Ohashi ha fatto il suo ritorno in una gara di alto livello, accrescendo ulteriormente l'interesse per la competizione. Entrambe le atlete hanno catalizzato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, ansiosi di valutare il loro stato di forma e le loro possibilità di rientrare stabilmente tra le protagoniste della ginnastica americana.

Criteri di Qualificazione e Struttura della Gara

L'American Classic ha rivestito un ruolo cruciale come evento qualificatorio per i Campionati Xfinity U.S. Gymnastics, con criteri ben definiti sia per la categoria senior che per quella junior. Per accedere ai campionati, le ginnaste dovevano raggiungere specifici punteggi minimi, a fronte di un numero limitato di posti disponibili. La competizione ha incluso una suddivisione in quattro rotazioni per le senior, mentre per le junior è stato fornito un riepilogo delle migliori prestazioni. Il sistema di leaderboard in tempo reale ha permesso di seguire l'andamento della gara e di monitorare i punteggi necessari per la qualificazione.

La giornata del 27 giugno ha visto la sessione senior iniziare alle 13:30 ora centrale, mentre la gara junior si è svolta in mattinata.

L'evento ha rappresentato un banco di prova significativo per tutte le atlete in cerca della qualificazione, offrendo al contempo agli spettatori la possibilità di seguire ogni fase della gara grazie alla copertura streaming e agli aggiornamenti costanti.

Il Percorso di Jade Carey

Jade Carey, dopo aver concluso la sua carriera NCAA presso l'Oregon State University come atleta e studentessa-allenatrice, ha scelto di rientrare nelle competizioni d'élite con l'obiettivo di concludere il proprio percorso sportivo ai massimi livelli. In un'intervista rilasciata a maggio 2026, Carey ha spiegato: “I do really fully see this next three years or whatever it is, as the end of my gymnastics journey.” Il suo ritorno all'American Classic, trasmesso in diretta su FlipNow.tv, è stato seguito con grande attenzione dai media specializzati e dagli appassionati, che hanno potuto assistere a una delle gare più attese della stagione.