Il nome di Jannik Sinner, tennista italiano tra i più noti al mondo, è stato ufficialmente assegnato a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. La decisione è stata ratificata dal Working Group for Small Body Nomenclature dell’Unione astronomica internazionale, che ha inserito la denominazione nel bollettino ufficiale. L’asteroide, scoperto il 10 marzo 2003 presso l’Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, si chiamerà d’ora in avanti “(120097) Janniksinner”.

La proposta di intitolazione è nata dal Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino ed è stata avanzata da due degli scopritori: Fabrizio Bernardi, astronomo della Space Dynamics Services e già noto per la scoperta dell’asteroide 99942 Apophis, e Maura Tombelli, direttrice dell’Osservatorio di Montelupo Fiorentino.

I due astronomi hanno spiegato: «Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l’Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle».

La motivazione ufficiale e il riconoscimento internazionale

La motivazione ufficiale approvata dall’Unione astronomica internazionale sottolinea il valore sportivo e umano di Sinner: «Jannik Sinner (b. 2001) is an Italian tennis player who is one of the world’s top tennis players.

He has won the Australian Open twice, Wimbledon, and the US Open, and twice been a member of the winning team for the Davis.» Questa dedica rappresenta un riconoscimento non solo ai risultati raggiunti dal tennista, ma anche all’impatto che la sua figura ha avuto nel panorama sportivo internazionale.

Un onore tra le stelle: la tradizione delle dediche celesti

La scelta di dedicare un asteroide a una figura sportiva non è inedita, ma resta un onore riservato a personalità di rilievo internazionale. Nel caso di Jannik Sinner, la decisione è stata accolta con entusiasmo dal mondo scientifico e sportivo, sottolineando come i valori trasmessi dal campione siano riconosciuti anche al di fuori dei campi da gioco. La presenza del nome di Sinner tra le stelle rafforza il legame tra sport, scienza e cultura, offrendo un esempio positivo alle nuove generazioni.