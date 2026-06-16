La Juvecaserta è tornata in Serie A2 dopo sei anni, scatenando un’ondata di entusiasmo e celebrazioni che ha pervaso l’intera città. Il trionfo è stato conquistato il 15 giugno 2026, al termine di una cavalcata esaltante culminata nella gara 4 dei playoff contro Vigevano. Il PalaPiccolo, teatro della vittoria, ha registrato il tutto esaurito, con un pubblico infuocato che ha spinto i bianconeri verso il successo.

Migliaia di tifosi si sono riversati all’esterno del palazzetto dopo le 23, dando vita a una festa spontanea e rumorosa. Cori, bandiere, sciarpe e applausi hanno accolto la squadra all’uscita dal PalaPiccolo, mentre i fuochi d’artificio illuminavano il cielo di Caserta.

Un corteo festante di auto con i clacson spianati e fan a piedi ha attraversato le principali arterie cittadine, da viale Medaglie d’Oro a via Unità Italiana fino a corso Trieste, trasformando la notte in un assolo casertano di gioia.

Il trionfo sul campo: una partita perfetta

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha riscritto la storia con una prestazione dominante. Il match contro Vigevano è stato un vero e proprio trionfo bianconero, con Caserta che si è dimostrata un «treno senza freni», lasciando gli avversari storditi per gran parte dell’incontro. Solo nelle prime battute e tra il 35° e il 37° minuto Vigevano è riuscita a mettere in campo tecnica e cuore, ma è stato troppo poco per fermare la determinazione casertana.

La Juvecaserta ha giocato una «partita perfetta», senza alcun blackout, mostrando un «atteggiamento da big» pronta per la Serie A2. I giocatori D’Argenzio, Sperduto e Nobile hanno «stordito la difesa pavese», innescando la marcia decisiva verso la vittoria. Anche quando Vigevano ha tentato di rientrare in partita, la Juve ha saputo rifugiarsi su Radunic, «poco fumoso quanto mai concreto». La «lunetta» e la «prestazione dall’arco» hanno sorriso ai bianconeri, e un parziale di 9-0 di Vigevano a pochi minuti dalla fine ha fatto «soltanto il solletico» alla Paperdì. La squadra è apparsa «cresciuta, svezzata, libera da una Serie B che oggettivamente stava troppo stretta» a questa piazza e a questo gruppo.

Un riscatto per la città e un omaggio alla storia

Questo successo sportivo assume un significato ancora più profondo per Caserta, una città che da oltre un anno affronta difficoltà socio-economiche e amministrative, con il Comune sciolto per camorra. Per alcune ore, i problemi sono stati messi da parte e lo sport, con i suoi valori autentici, si è ripreso la scena, offrendo un momento di riscatto e di unità. La promozione arriva in un anno particolare, segnato dalla scomparsa di Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale e simbolo della Juvecaserta, la prima squadra di basket del Sud Italia a vincere uno Scudetto nel 1991.

La «invasione di campo» e la «invasione di cuore» al fischio finale hanno sigillato un «bacio lungo una notte», quella del 15 giugno 2026, che segna il ritorno della Juvecaserta tra i grandi del basket italiano.

È l’attimo della gioia dopo anni complicati, un «sole vanvitelliano dopo un temporale che sembrava incessante», un sogno accarezzato che è diventato realtà dopo cinque stagioni di attesa e sacrifici in Serie B.

Il PalaPiccolo, cuore pulsante della passione bianconera

Il PalaPiccolo, situato in viale Medaglie d’Oro a Caserta, è la storica casa della Juvecaserta e il cuore pulsante della passione bianconera. Intitolato a Giovanni Piccolo, figura di rilievo per il basket locale, l’impianto ha una capienza di circa 3.500 posti a sedere ed è il punto di riferimento per la tifoseria. Ha ospitato tutte le partite casalinghe della squadra e ha svolto un ruolo centrale nelle celebrazioni per la promozione in A2, diventando il simbolo di questa rinascita sportiva e cittadina.