La Juventus ha annunciato un nuovo appuntamento nel suo programma estivo di preparazione: il prossimo 25 luglio, i bianconeri scenderanno in campo contro lo Standard Liegi. L'amichevole internazionale si disputerà alle ore 20:00 presso lo storico Stade de Sclessin in Belgio, rappresentando un'ulteriore occasione fondamentale per mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione atletica in vista dell'imminente nuova stagione agonistica.

Questo confronto con la formazione belga si inserisce in un calendario di test pre-campionato già particolarmente ricco per la squadra.

La Juventus, infatti, affronterà altre importanti squadre come il Basilea, il Chelsea, l'Inter e il Palermo, in una serie di partite cruciali per la messa a punto tattica e fisica. L'incontro con lo Standard Liegi assume anche un valore storico, considerando che l'ultimo incrocio in gare ufficiali tra i due club risale addirittura alla Coppa dei Campioni del 1982, mentre l'ultimo precedente in amichevole è più recente, datato dicembre 2022 all'Allianz Stadium.

Il calendario estivo e i prossimi impegni

La partita del 25 luglio allo Stade de Sclessin è parte integrante del "Summer Tour" della Juventus, un percorso di preparazione che vedrà la squadra impegnata in diverse località. Prima della tappa in Belgio, i bianconeri avranno già affrontato il Basilea in Svizzera e saranno protagonisti di impegni in Asia e Australia.

Questi test sono essenziali per il tecnico e lo staff per valutare lo stato di forma dei giocatori e integrare i nuovi schemi di gioco prima dell'inizio ufficiale delle competizioni.

Per i tifosi che desiderano seguire la squadra in Belgio, i dettagli relativi all'acquisto dei biglietti saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni. L'attesa per l'inizio della nuova stagione è palpabile, e ogni amichevole rappresenta un passo significativo verso gli obiettivi prefissati.