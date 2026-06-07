Kimi Antonelli ha offerto una prestazione impeccabile nel Gran Premio di Monaco, imponendosi dalla pole position e lasciando alle spalle una gara segnata da incidenti, penalità e una lunga interruzione. Il giovane pilota italiano, al volante della Mercedes, ha consolidato la sua leadership nel mondiale piloti di Formula 1, portando a sessantasei i punti di vantaggio sul nuovo secondo in classifica, Lewis Hamilton.

Antonelli è stato protagonista assoluto sin dallo spegnimento dei semafori, favorito anche dal problema al motore che ha impedito a Max Verstappen di partire regolarmente dalla seconda posizione.

Con pista libera davanti a sé, Antonelli ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, accumulando un vantaggio di oltre dieci secondi su Hamilton già dopo venticinque giri. La strategia Ferrari di anticipare il pit stop di Hamilton non ha avuto l’effetto sperato, permettendo ad Antonelli di mantenere il controllo della gara anche dopo la propria sosta ai box.

Monaco: tra caos, interruzioni e penalità

La corsa è stata caratterizzata da due safety car e da una bandiera rossa a dieci giri dal termine, causata dal cedimento dell’asfalto e da due incidenti ravvicinati, tra cui quello di Charles Leclerc. Dopo una lunga attesa per le riparazioni in pista, la gara è ripartita con una partenza da fermo al giro settantadue.

Antonelli ha nuovamente gestito la situazione con freddezza, mantenendo la testa e tagliando il traguardo per primo, conquistando così la sua quinta vittoria consecutiva e il primo grand slam della carriera, avendo guidato ogni giro dalla pole e segnato il giro più veloce.

Lewis Hamilton ha chiuso secondo, ottenendo il suo miglior risultato a Monaco dal 2019 e raggiungendo il record di otto podi nel Principato. Il britannico è ora secondo nel mondiale, davanti a George Russell. Pierre Gasly, inizialmente terzo al traguardo, è stato retrocesso in settima posizione per una penalità di dieci secondi, lasciando il podio a Isack Hadjar, nonostante i problemi al motore e un’indagine per una possibile infrazione durante la bandiera rossa.

Le reazioni e le incertezze della classifica

Al termine della gara, Antonelli ha ringraziato il team Mercedes: “Grazie mille ragazzi, la macchina oggi era una bestia”. Hamilton, che detiene il record di vittorie in Formula 1, si è congratulato con il giovane collega: “Mi stai raggiungendo”, ha scherzato. George Russell, invece, ha vissuto un’altra giornata difficile, chiudendo tredicesimo dopo una penalità mal scontata e restando fuori dalla zona punti per la seconda gara consecutiva, scivolando in classifica.

Tra gli altri piloti a punti figurano Oscar Piastri, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Esteban Ocon e Sergio Perez. Quest’ultimo è stato promosso decimo dopo la penalità post-gara a Nico Hulkenberg, ma è in attesa di ulteriori verifiche per una possibile falsa partenza al restart.

La classifica finale resta provvisoria per le numerose indagini in corso, ma il dominio di Antonelli e la sua maturità in una gara così complessa confermano il suo ruolo di protagonista assoluto della stagione.