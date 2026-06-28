Il dibattito sulla superficie di gioco nella NFL si è riacceso grazie a George Kittle, il talentuoso tight end dei San Francisco 49ers. Kittle ha messo in luce una palese contraddizione: se per un evento di portata globale come la Coppa del Mondo FIFA si provvede all'installazione di erba naturale, perché non si adotta la stessa soluzione per i giocatori di football americano, la cui integrità fisica è costantemente messa alla prova?

L'appello di Kittle per i campi in erba

Durante la sua partecipazione al podcast "Pardon My Take", Kittle ha osservato come alcuni stadi della NFL, tra cui il MetLife e il SoFi, siano in grado di ospitare campi in erba per la Coppa del Mondo.

La sua domanda è stata diretta e provocatoria: "If you can put grass in MetLife and in SoFi, I think you could do that year‑round if you really gave a shit". Ha poi rafforzato la sua posizione, affermando che, a suo parere, "90% of guys… would prefer a grass field". La sua conclusione è stata un chiaro invito all'azione: "So, why not just spend a couple extra million dollars… to just grass all the fields?". Questo appello evidenzia la disparità di trattamento tra le esigenze del calcio internazionale e quelle del football americano.

Il contesto della polemica e le reazioni

Le dichiarazioni di Kittle arrivano in un momento significativo. Attualmente, ben sette stadi della NFL stanno procedendo alla sostituzione temporanea del manto sintetico con erba naturale, un intervento necessario per conformarsi ai rigorosi requisiti della FIFA in vista della Coppa del Mondo 2026.

Questa circostanza, secondo Kittle, dimostra inequivocabilmente la fattibilità tecnica di tale operazione. Il giocatore ha ribadito con forza la preferenza degli atleti per l'erba, motivandola con la maggiore sicurezza per il corpo: "we know it’s better on our bodies". Ha poi aggiunto un'ulteriore considerazione, sottolineando l'importanza dell'investimento nella salute dei giocatori: "At this point, it comes down to the NFL making it a priority and choosing to invest in us as players, because our bodies are our business, which they get to capitalize on!". Questo punto solleva questioni fondamentali sulla responsabilità della lega verso i suoi atleti.

La posizione della NFL e la complessità dell'intervento

La NFL Players Association, l'associazione dei giocatori, ha precedentemente evidenziato che una percentuale schiacciante, il 92%, dei giocatori predilige l'erba naturale. Nonostante questa chiara preferenza e la dimostrata fattibilità tecnica, la lega non ha manifestato l'intenzione di rendere obbligatoria l'installazione di campi in erba. La trasformazione dei campi non è un'operazione banale e richiede un notevole impegno in termini di tempo e risorse. La preparazione del manto erboso per il torneo internazionale, ad esempio, ha richiesto fino a otto mesi di lavoro, con la creazione di strati complessi di sabbia e tessuto, posizionati al di sotto del tappeto erboso temporaneo.

Questi dettagli tecnici sottolineano la complessità ma anche la possibilità concreta di tale cambiamento.

In definitiva, l'intervento di George Kittle ha efficacemente evidenziato una netta disparità tra le necessità dei giocatori e le decisioni economiche prese dai proprietari delle squadre. Il suo messaggio è chiaro: la salute degli atleti dovrebbe essere considerata una priorità assoluta e un investimento fondamentale, non solo in occasione di grandi eventi internazionali, ma come standard costante per l'intera stagione della NFL.