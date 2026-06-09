I New York Knicks hanno perso gara-3 delle Finals NBA contro i San Antonio Spurs al Madison Square Garden, interrompendo la loro serie positiva di 13 vittorie consecutive nei playoff. La partita, molto equilibrata e combattuta fino agli ultimi minuti, si è conclusa con il punteggio di 115-111 a favore degli Spurs, che accorciano così le distanze nella serie portandosi sull’1-2 dopo due sconfitte iniziali.

Tra gli spettatori c’era il presidente Donald Trump, noto tifoso dei Knicks, fischiato dal pubblico quando inquadrato durante l’inno americano.

La sua presenza non è bastata a dare la spinta decisiva ai padroni di casa, arresisi di fronte agli avversari.

Wembanyama protagonista assoluto della serata

Il francese Victor ‘Wemby’ Wembanyama è stato il protagonista della gara, guidando gli Spurs con 32 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Stephon Castle ha contribuito con 23 punti. Per i Knicks, Jalen Brunson ha realizzato 32 punti e OG Anunoby 28, ma i loro sforzi non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta.

Gli Spurs hanno reagito con forza, recuperando dopo essere andati sotto di sette punti all’intervallo. Hanno annullato subito lo svantaggio e risposto a ogni tentativo di rimonta dei Knicks. A 22 anni e 158 giorni, Wembanyama è il terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals NBA a realizzare 30 punti.

Solo Alvan Adams (21 anni e 316 giorni) e Magic Johnson (20 anni e 276 giorni) ci sono riusciti in età inferiore.

La serie prosegue: gara-4 mercoledì

Il Madison Square Garden, sede di gara-3, è un impianto sportivo iconico degli Stati Uniti, un tempio dello sport mondiale. La struttura, situata nel cuore di Manhattan, ha visto nel corso degli anni numerosi momenti storici della pallacanestro NBA.

La serie delle Finals proseguirà con gara-4, in programma mercoledì. L’esito della partita sarà determinante per le ambizioni di entrambe le squadre.