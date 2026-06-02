La tennista Marta Kostyuk ha siglato un traguardo storico al Roland Garros, accedendo per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo del Grande Slam. Questo successo è giunto dopo una combattuta vittoria contro la connazionale Elina Svitolina. Profondamente commossa, la giovane atleta di Kiev ha scelto di dedicare la sua vittoria al popolo ucraino, evidenziando il momento di grande difficoltà che il suo Paese sta attraversando. "Questo è stato un match storico con Elina. A Kiev abbiamo vissuto un'altra nottata complicata e desidero condividere questa vittoria con tutto il mio popolo", ha affermato Kostyuk, visibilmente in lacrime, al termine dell'incontro.

L'incontro, caratterizzato da un'intensa battaglia sul campo, ha visto Kostyuk prevalere in tre set con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. La ventitreenne ha inoltre rivolto parole di profonda stima e gratitudine verso Svitolina, attuale numero sette del ranking mondiale. Kostyuk ha riconosciuto l'impatto significativo che la sua collega ha avuto sia per il tennis in Ucraina che per la sua crescita personale. "Elina ha avuto un impatto enorme per il tennis in Ucraina e per me, e per questo devo solo ringraziarla", ha ribadito la tennista, che ora si proietta con determinazione verso le prossime sfide del torneo parigino.

Kostyuk, prima ucraina in semifinale al Roland Garros

Grazie a questo risultato eccezionale, Marta Kostyuk si afferma come la prima tennista ucraina nella storia a raggiungere le semifinali del Roland Garros.

La sua ferrea determinazione è emersa chiaramente anche nel messaggio rivolto al pubblico presente, che ha esortato a proseguire il sostegno all'Ucraina attraverso donazioni. "Vincere Parigi? Ci vogliono ancora due partite e il trofeo è ancora molto lontano", ha dichiarato Kostyuk, aggiungendo in riferimento a un suo gesto distintivo: "Il salto mortale? Lo rifarò soltanto quando vincerò uno Slam". Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai tifosi per il calore e l'appoggio dimostrati.

Il prossimo cruciale ostacolo sulla strada di Kostyuk sarà rappresentato dalla giovane tennista russa Mirra Andreeva, che partecipa al torneo sotto la bandiera di "atleta neutrale". L'atteso incontro di semifinale è in programma per giovedì 4 giugno.

Questa semifinale non costituisce unicamente un'opportunità sportiva di alto livello, ma assume anche un profondo significato per l'Ucraina, come ribadito con forza dalla stessa Kostyuk: "Voglio dedicare questo match agli ucraini, al popolo ucraino e alla loro resilienza. Gloria all'Ucraina".

Il valore simbolico della semifinale e la sfida con Andreeva

Il brillante successo di Marta Kostyuk giunge in un frangente particolarmente complesso per la sua nazione, l'Ucraina, costantemente segnata da notti di bombardamenti e da una perdurante situazione di tensione. La sua qualificazione tra le prime quattro del prestigioso torneo parigino trascende il mero ambito sportivo, ergendosi a potente simbolo di speranza e orgoglio nazionale.

Nella semifinale, Kostyuk si misurerà con Mirra Andreeva, una promettente tennista russa che compete sotto la designazione di bandiera neutrale, in ottemperanza alle vigenti restrizioni internazionali. L'attesa per questo scontro è palpabile, non solo per l'elevato valore tecnico che promette, ma anche per il profondo significato simbolico che riveste in questo specifico momento storico.