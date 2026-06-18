La Colombia ha inaugurato con successo il suo cammino inaugurale ai Mondiali 2026, conquistando una netta vittoria per 3-1 contro l'Uzbekistan. L'incontro, valido per il gruppo K del torneo, si è disputato nella storica cornice dello Stadio Azteca di Città del Messico, un teatro iconico del calcio mondiale. Questo trionfo ha visto protagonisti i marcatori Daniel Muñoz, Fayzullaev, Luis Díaz e Jaminton Campaz, i cui gol hanno animato il debutto della competizione, segnando un inizio promettente per la nazionale sudamericana.

La gara, giocata in un'atmosfera vibrante e caratterizzata dall'entusiasmo dei tifosi colombiani che hanno trasformato lo stadio in una festa giallo-verde, ha preso il via con la Colombia che ha dimostrato fin da subito maggiore esperienza e concretezza.

Il risultato è stato sbloccato al 40° minuto da Daniel Muñoz, che ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo. Tuttavia, l'Uzbekistan, alla sua prima storica partecipazione a una fase finale mondiale, ha risposto con determinazione, trovando il pareggio al 59° minuto grazie a Fayzullaev, riaprendo momentaneamente la partita.

La cronaca del match e i marcatori

La reazione della Tricolor non si è fatta attendere. Solo cinque minuti dopo il pareggio uzbeko, al 64°, Luis Díaz ha riportato la Colombia in vantaggio con una rete decisiva. Il match si è poi avviato verso la conclusione, ma nei minuti di recupero, Jaminton Campaz ha sigillato il risultato finale con un ulteriore gol, fissando il punteggio sul 3-1.

La sequenza dei marcatori – Muñoz, Fayzullaev, Díaz e Campaz – ha confermato la cronologia degli eventi sul campo, evidenziando la capacità della Colombia di gestire i momenti chiave della partita.

Impatto e contesto della vittoria

Questo successo rappresenta un ritorno importante per la Colombia, assente dall'ultima edizione del torneo mondiale, e le permette di iniziare il girone con il piede giusto, acquisendo fiducia e slancio. Per l'Uzbekistan, nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, pur pagando l'inesperienza su un palcoscenico così prestigioso. La formazione uzbeka, guidata dall'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, ha comunque lasciato intravedere sprazzi di buon gioco, promettendo un percorso di crescita in questa sua avventura mondiale.