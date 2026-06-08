Il 4 giugno, Ivrea ha ospitato la presentazione ufficiale della M Lifesaving Challenge 2026, una competizione innovativa che si terrà il 13 giugno ad Anzasco, nelle acque del Lago di Viverone. Questo evento segna la prima competizione italiana di Ocean M, proponendo una combinazione di sport acquatici e corsa. Gli organizzatori, Sabrina Giacoletto, Massimo Stabile e Luca Motto Ros hanno delineato lo spirito dell’evento: unire sport, territorio, spettacolo, sicurezza, natura e partecipazione.

La manifestazione ha il sostegno delle Istituzioni

Il sindaco di Piverone, Alessandro Maria Fasolo, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento: «Abbiamo visto in questa manifestazione lo sport che mette in campo il merito e che aiuta a stare insieme e a perseguire degli obiettivi sani.

Ospitare questa competizione dimostra quanto la nostra città creda nello sport e nei suoi valori. Per la nostra comunità è importante vedere così tanti giovani atleti che nuotano nelle acque del nostro lago – spiega - Come Sindaco, il mio e il nostro impegno istituzionale è di continuare a supportare e valorizzare questi eventi natatori, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale. Inoltre, crediamo molto nell’importanza delle nostre acque e nella valorizzazione del territorio attraverso la promozione sportiva>>.

Programma della Competizione

L'evento sarà caratterizzato da diverse discipline: nuoto, tavola, surfski e una corsa finale. Gli atleti, suddivisi in gironi equilibrati, si sfideranno per raggiungere le semifinali e le finali.

Il tabellone femminile comprende 5 batterie di 8 atlete ciascuna, mentre quello maschile include 4 batterie, di cui tre da 8 atleti e una da 7.

Oltre la Competizione

Oltre alla M Lifesaving Challenge, l'evento include la M Swim Challenge, aperta a tutti gli appassionati di nuoto. Saranno organizzate attività collaterali come i Dialoghi sul Lago e un momento documentaristico sul Lago di Viverone, coinvolgendo esperti e associazioni locali.

Un’esperienza Memorabile

L'obiettivo degli organizzatori è offrire ai partecipanti e agli spettatori non solo una gara, ma un'esperienza indimenticabile, rafforzando il legame con il territorio e la passione per lo sport. Con il sorteggio delle batterie ufficiali, l'evento è entrato nel vivo, promettendo emozioni e sfide per tutti.

La M Lifesaving Challenge 2026 si prospetta una celebrazione dello sport e della natura, un’occasione per dimostrare forza fisica e abilità mentale, e per vivere un'esperienza unica nelle acque del Lago di Viverone.