La Spagna e Capo Verde hanno pareggiato 0-0 nella partita d'esordio del Gruppo H dei Mondiali 2026, disputata ad Atlanta. Un risultato inatteso che ha visto la nazionale campione d'Europa faticare a superare la solida resistenza della selezione africana, alla sua prima storica partecipazione iridata.

La Spagna fatica, Capo Verde resiste

La Nazionale spagnola ha dominato il possesso palla per gran parte dell'incontro, ma ha mostrato una notevole imprecisione nella fase conclusiva, non riuscendo a concretizzare le numerose occasioni create. Sul fronte opposto, Capo Verde ha eretto un muro difensivo impenetrabile, dimostrando grande organizzazione e fisicità.

Tra i momenti salienti, Ferran Torres ha sfiorato il gol in due occasioni: prima colpendo il palo su un assist preciso di Cucurella, poi vedendosi respingere un tiro insidioso da un Vozinha in grande forma. Il portiere capoverdiano si è infatti confermato uno dei protagonisti assoluti della partita, autore di diverse parate decisive che hanno frustrato gli attacchi della Roja. Anche Oyarzabal ha avuto una chiara opportunità, ma non è riuscito a superare l'estremo difensore avversario, simbolo della determinazione di Capo Verde.

I cambi non sbloccano il risultato

Nella ripresa, l'ingresso in campo di Lamine Yamal, rientrato da un infortunio, ha portato una ventata di vivacità sulla fascia destra, cercando di imprimere una svolta all'inerzia del match.

Tuttavia, la sua presenza non è stata sufficiente a sbloccare il risultato. Nemmeno i successivi cambi, con l'inserimento di Dani Olmo e Nico Williams, sono riusciti a sortire l'effetto sperato, lasciando la Spagna a bocca asciutta. Nel finale, Capo Verde ha mostrato maggiore freschezza atletica, riuscendo a resistere con ordine fino al triplice fischio, conquistando un punto prezioso e storico.

Un debutto storico per Capo Verde

Per Capo Verde, questo pareggio rappresenta un risultato di enorme prestigio e un momento storico per il calcio nazionale. Alla sua prima partecipazione a una fase finale mondiale, la selezione africana ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, tenendo testa a una delle squadre più blasonate del torneo.

La Spagna, d'altra parte, pur annoverata tra le principali candidate alla vittoria finale, ha incontrato difficoltà inaspettate contro una squadra ben organizzata e animata da una grande volontà.

Prossimi impegni e scenari futuri

Il pareggio impone alla Spagna la necessità di reagire prontamente. Per assicurarsi il passaggio del turno, la Roja dovrà vincere le prossime partite in calendario contro l'Arabia Saudita e l'Uruguay. Per Capo Verde, invece, il debutto positivo infonde grande fiducia per il prosieguo del torneo. Questo risultato non solo resterà impresso nella storia del calcio capoverdiano, ma offre anche una solida base per affrontare con maggiore ottimismo i prossimi impegni, dimostrando che la squadra è pronta a sorprendere ancora.