Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha espresso profonda soddisfazione per la vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona. Un successo che ha risuonato con forza, non solo per il traguardo sportivo, ma anche per il valore simbolico dell’inno nazionale, suonato per la sesta volta consecutiva in un Gran Premio di Formula 1. La Russa ha sottolineato l'emozione e l'importanza di questo momento per il motorsport italiano.

“Festeggiare una Ferrari sul gradino più alto del podio e ascoltare le note dell’inno di Mameli per il sesto Gran Premio di fila è bello, emozionante e importante”, ha dichiarato il presidente ACI.

Ha poi aggiunto: “Il popolo del Cavallino torna a gioire e lo fa celebrando il primo successo di Hamilton a bordo di una Rossa”. Queste parole, diffuse il 14 giugno 2026, evidenziano il forte legame tra la scuderia di Maranello e l'identità nazionale.

Il commento di La Russa, giunto da Roma, ha rimarcato come il Mondiale di Formula 1 sia sempre più un palcoscenico per il nostro tricolore. Ha definito questa tendenza “una soddisfazione davvero grande per la Federazione e per tutti gli italiani che seguono con passione questo sport”. La vittoria di Hamilton, dunque, trascende il mero risultato agonistico, diventando un simbolo di orgoglio nazionale e di passione sportiva.

Il trionfo storico di Hamilton con la Ferrari

La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona rappresenta un momento storico di grande rilevanza nel panorama della Formula 1. Si tratta, infatti, del suo primo successo al volante di una Ferrari, un traguardo atteso con impazienza da milioni di tifosi in tutto il mondo. Questo risultato ha interrotto un periodo di attesa per la Scuderia di Maranello, riaccendendo l’entusiasmo e le speranze del popolo ferrarista, che attendeva un ritorno alla vittoria.

Al termine della gara, Hamilton ha manifestato una forte emozione, descrivendo la vittoria come unica. “Tutte le vittorie sono speciali ma questa è unica”, ha affermato, esprimendo profonda gratitudine verso il team per il lavoro svolto.

Ha voluto sottolineare il significato personale di trionfare con la Rossa, un'esperienza che va oltre la semplice competizione sportiva e si carica di un valore intrinseco.

Il pilota britannico ha espresso la speranza che questo successo sia solo l'inizio di una lunga serie di vittorie con la Ferrari. “Spero sia la prima di tante”, ha dichiarato, ringraziando in particolare Fred Vasseur per la fiducia riposta in lui e riconoscendo l'impegno di tutti coloro che hanno operato dietro le quinte per raggiungere questo straordinario risultato. Queste parole confermano l’importanza simbolica della vittoria non solo per la squadra, ma anche per Hamilton stesso, che ha realizzato un sogno coltivato fin da bambino, quando seguiva con ammirazione le imprese della Scuderia in televisione, sognando un giorno di farne parte.