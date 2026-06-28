Una splendida conferma, che profuma di storia. Elisa Longo Borghini si tiene stretta la maglia tricolore e conquista a Pordenone la sua settima meraviglia in carriera nella prova in linea dei Campionati Italiani femminili. Una vittoria di spessore assoluto, arrivata al termine di una corsa che, pur non presentando un percorso impossibile sulla carta, si è rivelata durissima e fortemente selettiva anche a causa del grande caldo che ha tormentato le atlete.

La fiammata sul Castello di Caneva

La corsa è entrata nel vivo nel penultimo giro del circuito pordenonese, quando la selezione naturale e il forcing delle migliori hanno ridotto il gruppo principale a una ventina di unità.

A quel punto è salita in cattedra la UAE Team ADQ, che ha preso in pugno le redini della gara con un obiettivo chiaro: preparare il terreno per il colpo di mano di Elisa Longo Borghini. Per la campionessa piemontese era l'occasione perfetta per una pronta rivincita dopo la crisi patita soltanto una settimana fa al Giro di Svizzera.

La mossa decisiva è arrivata puntualmente sull'ultima scalata verso il Castello di Caneva. Longo Borghini ha aperto il gas e ha salutato la compagnia, scollinando con una manciata di secondi di vantaggio su una generosissima Monica Trinca Colonel, bravissima a staccare Letizia Paternoster nel tratto finale dell'ascesa.

Cavalcata solitaria verso la storia

A fare la vera differenza, però, non sono state solo le pendenze della salita, ma la successiva breve discesa e soprattutto i successivi 25 chilometri di pianura verso il traguardo di Pordenone.

In questo lunghissimo inseguimento a distanza, Longo Borghini ha insistito nella sua spettacolare azione solitaria, guadagnando secondo dopo secondo su Trinca Colonel. Dietro, invece, Paternoster veniva riassorbita da un gruppetto di inseguitrici che comprendeva, tra le altre, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini.

Longo Borghini è così volata indisturbata verso l'arrivo a braccia alzate, celebrando il settimo titolo italiano in linea. Un successo che revoca i dubbi e che ha un peso specifico enorme, considerando una prima parte di stagione altalenante a causa di alcuni problemi di salute e un percorso che, alla vigilia, non sembrava certo il più adatto alle sue caratteristiche.

Il podio: Trinca Colonel d'argento, Balsamo di bronzo

Poco dopo il trionfo della maglia tricolore, Monica Trinca Colonel ha tagliato il traguardo difendendo con i denti un fantastico secondo posto. Per il ciclismo italiano si tratta di un curioso "déjà-vu", dato che le prime due posizioni del podio hanno ricalcato esattamente l'ordine d'arrivo della scorsa edizione. A completare la festa sul podio ci ha pensato Elisa Balsamo, che ha regolato il gruppetto delle immediate inseguitrici vincendo la volata per la medaglia di bronzo.

Classifica Finale: