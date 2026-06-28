Il mercato della NBA si accende in vista dell'imminente free agency, con le franchigie che intensificano le manovre per rafforzare i propri roster. Al centro delle discussioni figura Cam Johnson, ala dei Denver Nuggets, che ha suscitato l'interesse di diverse squadre di spicco, tra cui i Los Angeles Lakers, i Boston Celtics, i Miami Heat, i Los Angeles Clippers e gli Orlando Magic. Questa situazione è strettamente legata alla necessità dei Nuggets di rientrare sotto la soglia del secondo apron, un vincolo salariale che impone severe restrizioni alle squadre con monte stipendi elevati.

Johnson, trentenne, ha concluso una stagione eccezionale, registrando i suoi massimi in carriera sia per percentuale dal campo (.480) sia da oltre l'arco (.430). Il suo contratto, in scadenza, prevede un ingaggio di 23,06 milioni di dollari per la prossima annata. La sua capacità di contribuire efficacemente sia in attacco che in difesa lo rende un profilo estremamente ricercato, in particolare per le squadre che mirano a migliorare la profondità del proprio roster senza compromettere la flessibilità salariale. L'interesse dei Lakers, in particolare, si inserisce in una strategia volta a ringiovanire il gruppo e a trovare nuovi equilibri attorno alle stelle già presenti in squadra.

Le strategie dei Nuggets e il ruolo di Johnson

I Denver Nuggets si trovano in una fase cruciale della loro pianificazione finanziaria. L'obiettivo primario è ringiovanire il roster attorno a Nikola Jokić e Jamal Murray, mantenendo alta la competitività ed evitando le penalità imposte dal secondo apron. In questo scenario, una possibile cessione di Cam Johnson rappresenta una delle soluzioni più concrete per alleggerire il monte salari e ottenere in cambio giovani talenti o scelte future. La sua esperienza e le sue notevoli doti di tiratore lo rendono un asset appetibile per le squadre che cercano un contributo immediato in vista della prossima stagione.

L'interesse per Cam Johnson sul mercato

Cam Johnson ha attirato l'attenzione di numerose squadre grazie alle sue recenti prestazioni e alla sua favorevole situazione contrattuale.

Il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze di franchigie come i Lakers e i Celtics, che puntano a rinforzare il reparto ali con giocatori affidabili e versatili. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni si preannuncia serrata, con i Nuggets che valuteranno attentamente le offerte per massimizzare il ritorno da un'eventuale cessione. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di Johnson di incidere su entrambe le metà campo potrebbe rivelarsi un fattore determinante nelle strategie delle squadre interessate.