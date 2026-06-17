Le Azzurre della pallavolo, sotto la guida esperta di Julio Velasco, hanno conquistato il loro quarto successo nella Volleyball Nations League. La squadra italiana si è imposta con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca, inaugurando positivamente la seconda settimana intercontinentale del torneo. L'incontro si è svolto alla Phils Sports Arena di Pasig City, nelle Filippine, segnando un avvio promettente per la formazione azzurra.

Il match si è concluso con i parziali di 25-18, 25-21 e 25-22, dimostrando la superiorità delle italiane. Un momento significativo della partita è stato il ritorno in campo di Sarah Fahr, assente dalla finale mondiale contro la Turchia, la cui presenza ha rafforzato la squadra.

Altrettanto rilevante è stato l'esordio ufficiale di Josephina Obossa, schierata fin dall'inizio e subito a proprio agio sul campo, contribuendo attivamente alla vittoria.

Con questo importante risultato, l'Italia ha raggiunto quota cinque successi nella classifica generale del torneo. Le Azzurre torneranno in campo già domani per affrontare la Serbia, in un incontro che si preannuncia cruciale per il prosieguo della competizione.

Analisi della vittoria e protagonisti

La vittoria per 3-0 contro la Repubblica Ceca rappresenta il quarto trionfo per la formazione azzurra in questa edizione della Nations League. Questo successo è giunto dopo la battuta d'arresto subita contro il Brasile, un match che aveva interrotto la lunga striscia di imbattibilità delle campionesse olimpiche.

Il rientro di Sarah Fahr e l'ottimo esordio di Josephina Obossa sono stati elementi determinanti e di grande impatto per l'esito della partita, confermando la profondità e la qualità del roster a disposizione di Velasco.

Prossimi impegni e percorso nel torneo

Forte delle sue cinque vittorie complessive, l'Italia si prepara ad affrontare la Serbia nella giornata di domani, proseguendo il suo cammino nella seconda fase intercontinentale del torneo. Il successo odierno non solo consolida la posizione delle Azzurre, ma conferma anche la solidità del gruppo e la sua notevole capacità di reazione e recupero dopo momenti di difficoltà, come quello vissuto contro il Brasile. La squadra dimostra così una crescente fiducia e determinazione nel perseguire i propri obiettivi all'interno della competizione.

Regolamento della Volleyball Nations League

La Volleyball Nations League femminile 2026 vede la partecipazione di diciotto squadre nazionali, impegnate in una fase preliminare a gironi con formula all'italiana. Al termine di questa fase, le prime sette squadre classificate, insieme alla nazionale del paese organizzatore (qualora non fosse già inclusa tra le prime sette), avranno accesso alla prestigiosa fase finale del torneo. È previsto inoltre che l'ultima classificata venga eliminata e non partecipi all'edizione successiva, aggiungendo un elemento di forte competitività alla fase a gironi.