Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno conquistato un immediato riscatto dopo la recente sconfitta contro gli Stati Uniti, imponendosi con un netto 3-0 (25-21, 25-23, 25-18) sul Giappone. La squadra italiana ha mostrato grande determinazione e lucidità in una partita condotta con autorevolezza, dove i cambi tattici si sono rivelati premianti e Ekaterina Antropova è emersa come top scorer.

La cronaca del match e le protagoniste

L'incontro è stato caratterizzato da un assetto tattico rivisto, che ha visto il ritorno di Ekaterina Antropova nel suo ruolo naturale di opposta.

La giocatrice ha risposto con una prestazione di altissimo livello, chiudendo l'incontro come top scorer con ben diciassette punti. Nonostante un avvio più promettente da parte delle nipponiche, la reazione italiana è stata immediata e incisiva: prima Loveth Omoruyi e poi Carlotta Cambi, con una serie efficace in battuta, hanno saputo ribaltare le sorti del primo set, che si è concluso con un primo tempo di Sarah Fahr sul 25-21.

Nel secondo parziale, l'Italia ha dominato la scena fino al 21-14, ma ha poi subito una rimonta del Giappone che ha portato il punteggio in parità sul 23-23. In un momento cruciale, una veloce di Fahr, seguita da un ace decisivo di Antropova, ha permesso alle azzurre di chiudere il set sul 25-23, portandosi così sul 2-0.

Il terzo set ha visto le italiane prendere il largo fin dalle prime battute, gestendo il vantaggio con sicurezza e chiudendo agevolmente la partita sul 25-18, sigillando la vittoria per 3-0.

Dichiarazioni e il valore della vittoria

Il vice allenatore Massimo Barbolini ha commentato la prestazione della squadra sottolineando la forte motivazione interna: “Dopo la sconfitta non abbiamo dovuto dire niente alle ragazze”. Anche Sarah Fahr ha espresso la soddisfazione del gruppo: “Volevamo qualcosa di diverso, abbiamo cambiato un po’ l’assetto della squadra e ci ha dato più stabilità. Non è mai facile giocare contro il Giappone, dovevamo scegliere saggiamente i nostri attacchi e difendere con costanza”.

Fahr ha inoltre evidenziato l'importanza di aver coinvolto diverse atlete: “È stato divertente giocare con tante giocatrici che magari non ci saranno nella prossima parte del torneo. Domani torniamo in Italia, poi ci alleneremo a Cervia godendoci anche un po’ di spiaggia, sarà buono dal punto di vista mentale”.

La reazione del gruppo e le scelte tecniche

Il successo contro il Giappone assume un significato particolare, arrivando dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita dagli Stati Uniti. Questa vittoria testimonia la notevole capacità di reazione e la coesione del gruppo. Il cambio di assetto tattico, con Antropova nuovamente nel ruolo di opposta, si è rivelato un elemento decisivo per ritrovare equilibrio e incisività in attacco.

La scelta di alternare le giocatrici ha inoltre permesso di mantenere alta la concentrazione e la freschezza mentale, fattori fondamentali in una competizione intensa come la Nations League.

Prossimi impegni delle azzurre

Dopo questa pausa rigenerante, le azzurre torneranno in campo a Hong Kong l’8 luglio, dove affronteranno l’Ucraina per proseguire il loro percorso nella competizione internazionale.