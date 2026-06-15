Il Lecce ha ufficialmente inaugurato una nuova fase societaria, affidando a Stefano Trinchera il cruciale ruolo di responsabile tecnico dell’area tecnica. Questo incarico si aggiunge a quello già ricoperto di direttore sportivo, consolidando la sua posizione all'interno del club. L'importante annuncio è stato diramato in conferenza stampa dal presidente Saverio Sticchi Damiani, in concomitanza con l'avvio della nuova stagione sportiva, segnando l'inizio dell'era Trinchera alla guida strategica del settore tecnico.

La nomina e il percorso di Trinchera

Durante la conferenza stampa, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha motivato la scelta, sottolineando il lungo percorso e il valore del dirigente. "Abbiamo deciso di affidare a Stefano Trinchera il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra. Questa è la dodicesima stagione con l'attuale proprietà, e Stefano è con noi dalla stagione del 2015. In questi anni ha lavorato in maniera eccellente, spesso operando all'ombra di un grande maestro che ha conseguito risultati significativi. Tuttavia, non è stato solamente un allievo, ma un vero e proprio pilastro. Ha sempre operato con discrezione, rispettando ruoli e gerarchie: una promozione che ha pienamente meritato sul campo".

Le parole del presidente evidenziano la continuità e la fiducia riposta in Trinchera, frutto di anni di dedizione e competenza dimostrata.

Le prime dichiarazioni del nuovo responsabile

Visibilmente emozionato, Stefano Trinchera ha espresso profonda gratitudine e piena consapevolezza del nuovo incarico. "È l'occasione più importante della mia carriera. Per me comincia una nuova era, con un ruolo decisamente più centrale rispetto a quello ricoperto sinora. Ringrazio sentitamente il presidente e tutti i soci del club per questa opportunità straordinaria che mi è stata concessa". Il dirigente ha poi voluto dedicare un pensiero al suo predecessore, riconoscendone il fondamentale contributo al suo percorso professionale.

"Ci tengo a ringraziarlo perché ha creduto fortemente in me anni fa, arricchendomi e valorizzandomi sotto ogni punto di vista – ha proseguito Trinchera – È stato un vero e proprio punto di riferimento per me, e gliene sarò grato per tutta la vita".

La priorità: la conferma di mister Di Francesco

Tra le prime e più immediate sfide che il neo-responsabile tecnico dovrà affrontare, Stefano Trinchera ha indicato la questione della conferma di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce. "Il mister ha altissime probabilità di restare con noi", ha dichiarato Trinchera. "Al momento ha un contratto in essere, e sia io che il presidente desideriamo fortemente trattenerlo. A brevissimo è previsto un incontro per definire la situazione".

Questa dichiarazione sottolinea l'importanza di garantire stabilità tecnica e continuità al progetto sportivo del club.

Un'evoluzione strategica nell'organigramma

Il passaggio di consegne da Pantaleo Corvino a Stefano Trinchera segna un'importante evoluzione interna nell'organigramma tecnico del Lecce. Trinchera, che ricopriva già il ruolo di direttore sportivo dal 2021 ed era una figura di riferimento consolidata all'interno del club, assume ora un ruolo più ampio e decisamente più strategico. Questa scelta riflette la chiara volontà della società di valorizzare la continuità e l'esperienza maturata internamente, puntando su un dirigente che ha ampiamente dimostrato affidabilità, competenza e una profonda conoscenza delle dinamiche del club nel corso degli anni. Si tratta di un segnale forte verso la stabilità e la crescita a lungo termine.