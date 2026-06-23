Ha preso il via a Sabaudia, presso il Centro Nautico Nazionale della Lega Navale Italiana, il secondo e atteso turno dei corsi nautici estivi. Questa edizione si distingue per la significativa partecipazione di dieci giovani vincitori di un concorso promosso dalla Rai, un'iniziativa che si inserisce in una proficua collaborazione tra l'emittente di Stato e la stessa Lega Navale Italiana. La selezione di questi giovani talenti è stata curata dalla Direzione canone, beni artistici e accordi istituzionali della Rai, a testimonianza di un'intesa strategica volta a valorizzare il patrimonio nautico e culturale del Paese.

I ragazzi e le ragazze selezionati avranno la straordinaria opportunità di approfondire la conoscenza del mare attraverso un percorso didattico completo e immersivo. Il programma alterna con equilibrio lezioni teoriche approfondite a intense attività pratiche, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze e sensibilità marine. Le discipline proposte sono variegate e stimolanti: dalla vela, che insegna a dominare il vento e le onde, alla canoa e al canottaggio, che sviluppano forza e coordinazione. Tutte le attività sono svolte sotto la guida attenta e qualificata di istruttori esperti della Lega Navale Italiana, in un ambiente che garantisce non solo la massima sicurezza ma anche un'educazione sportiva improntata ai valori della lealtà e del rispetto.

L'impegno della Lega Navale per la diffusione della cultura del mare

Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano, ha enfaticamente sottolineato il profondo valore e la risonanza di questa iniziativa. "L’esperienza che i vincitori del concorso Rai e i corsisti Lni stanno vivendo a Sabaudia – ha dichiarato Marzano – rappresenta un esempio concreto e tangibile di come la Lega Navale interpreti e persegua la sua missione fondamentale: quella di avvicinare tutti al mare e alle acque interne, promuovendo con passione i valori intrinseci dello sport, il rispetto per la natura e, più in generale, i valori essenziali della vita." Il Presidente ha inoltre rimarcato l'importanza strategica di tali sinergie istituzionali, affermando con convinzione che "iniziative come questa confermano l’importanza cruciale di fare rete tra istituzioni per raggiungere obiettivi comuni di grande impatto sociale e culturale."

Il corso estivo è stato specificamente ideato e rivolto a ragazzi e ragazze che sono figli di abbonati Rai.

Per poter partecipare, i giovani dovevano essere nati in un periodo compreso tra il 4 luglio 2010 e il 21 giugno 2012 e possedere le necessarie capacità natatorie. La selezione dei partecipanti è avvenuta attraverso un sorteggio trasparente e imparziale, a seguito della presentazione delle candidature. Le domande sono state raccolte in un arco temporale ben definito, tra il 2 aprile e il 4 maggio 2026, garantendo a tutti gli aventi diritto la medesima opportunità di accesso.

Rai e Lega Navale Italiana: una sinergia per le nuove generazioni

La collaborazione tra Rai e Lega Navale Italiana si configura come un'iniziativa di ampio respiro e di grande valore educativo, volta a promuovere attivamente la cultura del mare e a incentivare la pratica sportiva tra i giovani.

Questo accordo strategico offre un'esperienza formativa unica nel suo genere, permettendo ai dieci giovani selezionati di soggiornare presso il prestigioso Centro Nautico Nazionale di Sabaudia per un periodo che va dal 22 giugno al 3 luglio. Durante la loro permanenza, avranno la libertà di scegliere e dedicarsi alle diverse discipline nautiche proposte, arricchendo il loro bagaglio di esperienze e competenze. L'intera iniziativa si inserisce armoniosamente in un più vasto programma dedicato alla sensibilizzazione e alla valorizzazione delle attività sportive e ambientali, con un focus privilegiato sulle nuove generazioni, per educarle al rispetto dell'ambiente marino e alla passione per lo sport.