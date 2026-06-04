Leonardo Fabbri ha trionfato nella gara del getto del peso al Golden Gala di Roma, affermandosi protagonista assoluto della serata. L'atleta italiano ha conquistato il primo posto con un lancio di 22.14 metri, superando la concorrenza internazionale e salendo sul podio nella tappa italiana della Diamond League.

Alle spalle di Fabbri, sul podio, si sono classificati i due statunitensi:Joe Kovacs, secondo con 21.87 metri, e Ryan Crouser, terzo con 21.50 metri. L'altro azzurro in gara, Zane Weir, ha chiuso al settimo posto con 21.13 metri.

L'evento, svoltosi allo Stadio Olimpico di Roma, ha offerto al pubblico l'opportunità di assistere a una delle competizioni più attese dell'atletica mondiale.

La gara del getto del peso rientrava nel programma della quarta tappa della Diamond League 2026, unico appuntamento italiano del circuito mondiale. Diciotto atleti italiani hanno partecipato, tra cui Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso maschile. La serata ha visto numerose gare di alto livello, con la partecipazione di campioni e stelle internazionali.

Le gare sono state seguite dal vivo allo Stadio Olimpico e trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, a partire dalle ore 21. Questa ampia copertura ha sottolineato il ruolo centrale del Golden Gala nel panorama dell'atletica internazionale, permettendo a un vasto pubblico di godere delle performance.

Il prestigio della Diamond League e il valore della vittoria

La Diamond League è il circuito più prestigioso dell'atletica leggera mondiale, riunendo i migliori atleti in una serie di tappe internazionali. Il Golden Gala Pietro Mennea, ospitato a Roma, è l'unica opportunità per il pubblico italiano di assistere dal vivo a un evento di tale calibro. La vittoria di Leonardo Fabbri nel getto del peso assume un significato rilevante, sia per il valore tecnico della prestazione sia per l'importanza della manifestazione nel calendario internazionale.

La presenza di atleti di primo piano come Joe Kovacs e Ryan Crouser ha reso la competizione avvincente, evidenziando il livello dell'atletica italiana e la crescita di Leonardo Fabbri tra i protagonisti della specialità. Il risultato ottenuto allo Stadio Olimpico rafforza le ambizioni dell'azzurro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.