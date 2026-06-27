Leonardo Fioravanti ha scritto una pagina storica per il surf italiano, diventando il nuovo leader del ranking mondiale della World Surf League (WSL). Questo traguardo è stato raggiunto al termine della sesta tappa della stagione 2026, il Vivo Rio Pro presented by Corona Cero, disputata a Saquarema, in Brasile. L’atleta romano, supportato da Red Bull, ha conquistato il secondo posto, arrendendosi in finale al brasiliano Yago Dora, un piazzamento che gli ha permesso di superare Ítalo Ferreira nella classifica generale e di indossare per la prima volta la lycra gialla di numero uno del circuito.

Per accedere alla finale, Fioravanti aveva superato in semifinale il beniamino di casa João Chianca con un punteggio di 13.00 a 10.10. Nella sfida decisiva, l’azzurro ha iniziato con forza, registrando un’onda da 8.17. Tuttavia, Dora ha risposto con un 8.50 e un 6.50, chiudendo la batteria con 15.00 punti contro i 13.17 ottenuti da Fioravanti. Nonostante la sconfitta nell’ultimo atto, il risultato è stato cruciale, garantendo all’italiano i punti necessari per salire in vetta al ranking mondiale, con un totale di 33.930 punti, superando i 33.845 di Ferreira. "È una sensazione incredibile", ha dichiarato Fioravanti dopo la gara, aggiungendo: "Numero uno al mondo, seconda finale di fila: questo è veramente un sogno".

Un traguardo senza precedenti per l'Italia nel surf

A ventotto anni, dopo oltre un decennio trascorso ai vertici del surf internazionale, Fioravanti ha raggiunto un obiettivo mai conseguito prima da un atleta italiano. Questo successo segue di pochi giorni la prima vittoria italiana nella storia del Championship Tour, ottenuta nella tappa di El Salvador. Con sei tappe ancora da disputare nel calendario, Fioravanti si prepara ora ad affrontare da leader la sua prima vera corsa al titolo mondiale. La prossima sfida è in programma dall’8 al 18 agosto con l’Outerknown Tahiti Pro, sulla temuta onda di Teahupo'o.

Il panorama internazionale e la forza brasiliana nel surf

La tappa brasiliana ha evidenziato la notevole presenza degli atleti di casa nelle posizioni di vertice del ranking.

Yago Dora, grazie alla sua vittoria a Saquarema, è salito al terzo posto della classifica generale. Dietro a Fioravanti e Ferreira, infatti, si posizionano ben quattro surfisti brasiliani tra i primi sei della stagione, a testimonianza della forza del movimento sudamericano nella World Surf League. João Chianca, pur essendosi arreso in semifinale proprio contro Fioravanti, ha comunque guadagnato posizioni significative nel ranking. Nel settore femminile, la vittoria della tappa è andata alla statunitense Sawyer Lindblad, che si avvicina alla vetta della classifica stagionale.

La leadership di Leonardo Fioravanti rappresenta un momento di svolta per il surf italiano, offrendo un’opportunità unica per consolidare la presenza azzurra ai massimi livelli internazionali. Il percorso di Leo, caratterizzato da grande determinazione e risultati costanti, lo proietta ora tra i principali protagonisti della corsa al titolo iridato.