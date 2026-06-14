Il surf italiano celebra un risultato storico: Leonardo Fioravanti, ventottenne romano, ha conquistato la sua prima vittoria in una tappa del Surf World Tour. Imponendosi al Surf City El Salvador Pro 2026, Fioravanti ha dominato le onde di Punta Roca, superando in finale il brasiliano Italo Ferreira, attuale numero uno del ranking mondiale. Un successo senza precedenti che segna una svolta per il movimento nazionale.

Già pioniere come primo italiano a partecipare alle Olimpiadi di surf (Tokyo 2020 e Parigi 2024) e a qualificarsi per la World Surf League nel 2017, Fioravanti sale ora al terzo posto della classifica mondiale, unico atleta non brasiliano tra i primi sei.

Visibilmente emozionato, il surfista ha espresso la sua gioia: “Sono al settimo cielo, ho dedicato gli ultimi 10 anni a questo. Sono felice per me, la mia famiglia, mia moglie, il mio allenatore e tutte le persone che lavorano con me. Ci sono andato vicino così tante volte che mi sembra impossibile”. Ha aggiunto: “È stata una giornata incredibile, un evento straordinario. Amo queste onde e amo El Salvador. Grazie a Surf City e all’organizzazione per tutto quello che avete fatto, è semplicemente pazzesco. Sto cercando di non piangere”. Un pensiero speciale è andato ai suoi sostenitori in Italia: “L’Italia mi segue sempre. Anche se quando ho vinto era mezzanotte passata, sono sicuro che mi hanno guardato.

Vi voglio bene. Il supporto degli italiani mi spinge ogni giorno a dare qualcosa in più – ha concluso – E finalmente ce l’abbiamo fatta. Forza Italia!”.

Il trionfo su Italo Ferreira

La finale del Surf City El Salvador Pro ha visto Fioravanti affrontare il campione del mondo 2019 Italo Ferreira. Il surfista romano ha dimostrato grande maturità tecnica e mentale, gestendo la pressione e sfruttando al meglio le condizioni dell’oceano per imporsi con una prestazione solida. Questa vittoria, frutto di anni di sacrifici iniziati nel 2013, corona il sogno di una vita per Fioravanti, che ha ringraziato il suo allenatore Richard Marsh, al suo fianco fin dall'età di dodici anni, la famiglia e l'intera squadra.

Prossimi appuntamenti e impatto sul surf italiano

Nonostante la sconfitta, Italo Ferreira ha mantenuto la vetta del ranking mondiale, mentre Fioravanti ha brillato anche nei quarti di finale, ottenendo la migliore valutazione della competizione con un punteggio di 9. La prossima tappa del circuito pro si terrà in Brasile, a Saquarema, dal 19 al 27 giugno. Qui, il surfista romano cercherà di confermare il suo eccellente stato di forma e consolidare la sua posizione tra i migliori al mondo. Il successo di Fioravanti rappresenta un punto di svolta per il surf italiano, aprendo nuove e promettenti prospettive per il movimento nazionale nelle future sfide internazionali.