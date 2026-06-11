Il ritorno in campo di Serena Williams al Queen’s Club si è concluso prematuramente. La campionessa statunitense si è ritirata dal torneo di doppio a causa dell'infortunio al ginocchio della partner, Victoria Mboko. La coppia aveva vinto per 7-6(2), 6-2 contro le teste di serie Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe all'esordio.

L'infortunio di Mboko è avvenuto durante il singolare contro Karolina Pliskova. Sotto 2-6, 4-3 nel secondo set, la canadese è scivolata sul campo in erba del Queen’s Club. Ha mostrato dolore al ginocchio sinistro, assistita dal fisioterapista e, in lacrime, ha comunicato il ritiro a Pliskova con un semplice “I’m sorry”.

Serena Williams: sostegno e futuro

Serena Williams (44 anni) ha espresso sostegno a Mboko via Instagram: “What a fun and memorable week at @hsbcchampionships. Thank you to everyone who made it so special. Wishing you a speedy recovery, @vickymboko. Can’t wait to see you back on court”. Il ritiro ha impedito alla coppia di affrontare Layla Fernandez e Laura Siegemund. L’infortunio di Mboko solleva dubbi sulla sua partecipazione a Wimbledon.

Il Queen’s Club ha segnato il ritorno ufficiale di Serena Williams nel circuito dopo quasi quattro anni (dagli US Open 2022). Acclamata da un'Andy Murray Arena gremita, Williams ha mostrato una forma sorprendente. Ora si sposta a Berlino, con una wild card per il doppio, dove dovrebbe fare coppia con Karolina Muchova.

“Ogni torneo che aggiungo al mio calendario in questo momento è speciale, e Berlino non fa eccezione”, ha dichiarato Williams. “Sono entusiasta di competere davanti ai tifosi tedeschi e continuare a costruire slancio durante la stagione sull’erba”. L'esperienza, seppur interrotta, conferma la determinazione di Serena Williams a proseguire la sua avventura europea.