Il ciclista tedesco Florian Lipowitz ha trionfato al Giro di Slovenia, conquistando la classifica generale e confermando il suo ruolo di protagonista. La sua vittoria è stata suggellata da un vantaggio di soli 4 secondi sul compagno di squadra Giulio Pellizzari, che ha chiuso al secondo posto. Questa dimostrazione di forza del team Red Bull-Bora-hansgrohe è culminata nella quarta tappa, universalmente riconosciuta come la "queen stage" del Giro.

La tappa decisiva e il dominio del team

Nella quarta tappa, Lipowitz ha fatto la differenza, vincendo la frazione e strappando la maglia di leader della classifica generale.

La sua abilità tattica e la forza sulle salite gli hanno permesso di precedere Pellizzari, evidenziando la superiorità della Red Bull-Bora-hansgrohe. La squadra ha dominato la frazione regina, controllando il ritmo e orchestrando la fuga decisiva. Fin dalle prime rampe della salita al Vršič, il team ha imposto un'andatura elevata.

Lipowitz ha sferrato l'attacco decisivo a circa 17,8 chilometri dal traguardo, staccando Pellizzari e guadagnando un margine di circa 30 secondi al termine della salita. Nonostante la gestione prudente in discesa abbia permesso a Pellizzari di ricucire lo strappo a circa 8,5 chilometri dall'arrivo, la determinazione di Lipowitz è emersa nel finale, consentendogli di precedere nuovamente il compagno di squadra.

Il podio di giornata è stato completato da Omrzel, giunto terzo a 1 minuto e 26 secondi. Questo doppio successo, con due atleti della Red Bull-Bora-hansgrohe ai primi due posti sia nella tappa decisiva che nella classifica finale, ha sottolineato la profondità e la forza del team, capace di imporre la propria strategia nel Giro di Slovenia.