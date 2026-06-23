L'Italvolley maschile si prepara a un momento cruciale nella Volleyball Nations League con una notizia di grande rilievo: Daniele Lavia è nuovamente a disposizione del tecnico Ferdinando De Giorgi. Lo schiacciatore, assente ai Mondiali a causa di un infortunio alla mano, fa il suo rientro in squadra, un evento definito dallo stesso De Giorgi come "importante e desiderato". Questo atteso ritorno infonde nuovo entusiasmo in vista delle prossime sfide, a partire da quella contro la Bulgaria.

Il contesto del rientro e le parole del CT

Il rientro di Lavia coincide con l'inizio della seconda settimana della Nations League, che vedrà l'Italia impegnata a Lubiana.

La squadra azzurra è pronta a scendere in campo con determinazione. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha voluto sottolineare l'importanza di mantenere l'atteggiamento positivo e combattivo già dimostrato nella prima fase del torneo. "Dovremo essere sorridenti e cattivi nello stesso tempo", ha dichiarato De Giorgi, "perché abbiamo le qualità per fare questo tipo di cose".

Il CT ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di Lavia: "Siamo tutti felici di riavere con noi Daniele, perché è un ritorno importante e desiderato. Con lui si sono aggregati anche Sbertoli, Galassi e Cortesia, e in questa settimana ci saranno tutti molto utili per affrontare al meglio gli impegni che ci attendono".

La presenza di questi atleti rafforza ulteriormente il gruppo, offrendo a De Giorgi maggiori opzioni tattiche.

Le sfide che attendono l'Italia nella Nations League

De Giorgi ha messo in guardia la squadra riguardo l'elevato livello di competitività del girone: "Con la Bulgaria mi aspetto una gara dura. È un girone molto impegnativo. Non ci sono più gare che puoi affrontare da netto favorito. Il livello medio della Nations League è cresciuto notevolmente e la Bulgaria, in particolare, ha giocato la finale dei Mondiali contro di noi, quindi conosciamo bene il loro valore e la loro preparazione". Il tecnico ha concluso, esortando il gruppo: "In generale sarà una settimana da affrontare con uno spirito battagliero e, soprattutto, come si è visto nella prima week, l'aiuto di tutti dovrà essere importante per raggiungere i nostri obiettivi".

Il ruolo di Lavia e le prospettive nella Nations League

Il ritorno di Daniele Lavia non è solo un rinforzo tecnico di prim'ordine, ma assume anche un forte valore simbolico. Lo schiacciatore è stato infatti designato capitano della spedizione azzurra a Lubiana, un segno tangibile della fiducia riposta in lui dal gruppo e dallo staff tecnico. Questo incarico sottolinea la sua leadership e il suo ruolo centrale all'interno della squadra.

La Nations League 2026 vedrà l'Italia affrontare la Bulgaria, finalista dei Mondiali, nella Pool 6, con un calendario di partite intense previste tra il 24 e il 28 giugno. Il rientro di Lavia, insieme a quello di altri elementi fondamentali come Sbertoli, Galassi e Cortesia, consolida la rosa azzurra, rendendola più competitiva e preparata ad affrontare un torneo che si preannuncia sempre più agguerrito e ricco di sfide.