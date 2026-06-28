Livigno ha recentemente celebrato un fine settimana di grande successo, dove sport, territorio e comunità si sono fusi in una nuova e distintiva identità: la 1816 Bike Zone. Questo progetto ha preso vita grazie all'entusiasmo della Granfondo Alè, a una serie di experience diffuse e agli incontri ravvicinati con i campioni del ciclismo, trasformando la località in un vero punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.

Un weekend che definisce la destinazione ciclistica

Per l'arco di tre intense giornate, la Granfondo Alè, le coinvolgenti bike experience e gli stimolanti incontri con i campioni hanno dato forma concreta alla 1816 Bike Zone Livigno.

L'evento si è rivelato una delle espressioni più riuscite e partecipate dell'identità ciclistica della località. Oltre 850 partecipanti hanno avuto l'opportunità di affrontare uno dei percorsi più iconici dell'arco alpino, caratterizzato da grandi passi, altitudine elevata e un arrivo spettacolare al Mottolino, una location già protagonista del prestigioso Giro d'Italia 2024.

Comunità, performance e condivisione di esperienze

L'Expo Village è diventato il cuore pulsante e il punto di ritrovo privilegiato per l'intera comunità delle due ruote, un luogo dove scambiare impressioni e condividere la passione. Parallelamente, le numerose bike experience diffuse – che includevano social ride, tour panoramici mozzafiato, discese guidate adrenaliniche, bike test delle ultime novità e incontri formativi con le guide locali – hanno offerto l'opportunità di vivere Livigno ben oltre la dimensione competitiva.

La località si è rivelata un luogo da attraversare, conoscere e interpretare in sella alla propria bicicletta, scoprendo ogni suo angolo. Sul palco centrale dell'evento, si sono alternati figure di spicco come Alessandro Petacchi, Sonny Colbrelli, Fabrizio Ravanelli e Maurizio Bormolini. Questi campioni hanno generosamente condiviso le loro esperienze personali, le loro visioni sul mondo del ciclismo e racconti approfonditi sul rapporto con il territorio, l'importanza della preparazione atletica, la fatica intrinseca dello sport e il significato più profondo della performance agonistica.

Una visione in continua crescita e consolidamento

«Sicuramente questo evento, partito solo tre anni fa, sta vivendo una crescita straordinaria», ha commentato Luca Moretti, presidente di Livigno Next.

Ha inoltre aggiunto: «Il percorso attraversa scenari mozzafiato e il clima ideale permette di pedalare anche nelle ore più calde della giornata, godendosi pienamente la bellezza del territorio. Gli atleti ci raccontano di aver provato grandi emozioni e l'arrivo al Mottolino rappresenta una vera chicca finale». La 1816 Bike Zone Livigno nasce dalla ferma volontà di rendere pienamente leggibile e valorizzare un patrimonio unico, costruito con dedizione nel corso degli anni. Questo patrimonio include l'organizzazione di grandi eventi internazionali, la possibilità di effettuare altitude training, un'ospitalità specializzata e attenta alle esigenze dei ciclisti, la mappatura di percorsi iconici, servizi dedicati di alta qualità, la scelta di Livigno da parte di numerosi campioni per la loro preparazione e, non da ultimo, una comunità locale che vive la bicicletta come parte integrante della propria quotidianità.

La Granfondo Alè, con la sua eccezionale capacità di unire l'agonismo puro alla scoperta del territorio, la performance individuale alla condivisione collettiva, e i professionisti agli appassionati, contribuisce in modo significativo a dare forma a una destinazione che continua a evolvere nel rispetto della propria autenticità e delle sue radici.

L'ecosistema ciclistico radicato di Livigno

La 1816 Bike Zone non si configura come un'iniziativa isolata, ma rappresenta piuttosto l'espressione tangibile di un ecosistema ciclistico profondamente radicato, che unisce in modo sinergico la performance sportiva, la valorizzazione del territorio e un'ambizione costante di eccellenza. A Livigno, la bicicletta è molto più di un semplice mezzo di trasporto o uno sport; è una vera e propria dimensione dell'essere, dove ogni salita affrontata, ogni sentiero percorso e ogni respiro preso al di sopra dei 1.816 metri di altitudine contribuiscono a forgiare un'esperienza che trascende la mera performance fisica.

Questo sistema integrato comprende oltre 3.500 chilometri di percorsi dedicati, la presenza di grandi passi alpini che sfidano e incantano, una vasta gamma di servizi all'avanguardia, un'ospitalità di eccellenza e programmi di formazione specifici, rendendo così la bicicletta una componente essenziale della quotidianità sia locale che internazionale.