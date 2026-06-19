Il Livorno calcio ha annunciato la scomparsa di Igor Protti, figura iconica e indimenticabile per la società e per la città. Il club ha espresso il proprio cordoglio con parole cariche di profondo affetto e riconoscenza, sottolineando il legame indissolubile che univa il campione alla maglia amaranto. «Ci sono persone che appartengono ad una squadra. E poi ci sono persone a cui una squadra appartiene. Igor era Livorno. Lo era in campo, fuori dal campo, nei giorni belli e in quelli difficili», si legge nel messaggio diffuso sui canali social. Il comunicato ha evidenziato come Protti abbia lasciato un segno indelebile, un’eredità che il tempo non potrà cancellare.

«Oggi se ne va un uomo che ha lasciato un segno che il tempo non cancellerà. Non servono parole grandi. Basta il suo nome. Ciao Igor», ha concluso il club, accompagnando il messaggio con un’immagine evocativa che ritraeva Protti in un momento di esultanza con la sua amata maglia amaranto.

La notizia della sua morte, avvenuta nella notte precedente, è stata diffusa nella mattinata del 19 giugno 2026, lasciando la comunità sportiva e cittadina in un profondo stato di lutto.

Un addio sobrio e commosso dal club amaranto

Il saluto del Livorno è stato caratterizzato da una sobrietà e un’intensità che hanno toccato il cuore di molti. La società ha ammesso la difficoltà nel trovare le parole adatte a esprimere un dolore così grande.

«Non riusciamo a trovare le parole. Non esistono forse le parole giuste in questi momenti. Igor per sempre», ha aggiunto il club attraverso i propri canali social, evidenziando il vuoto immenso lasciato da una personalità così centrale e amata nella storia del Livorno. Questo messaggio, privo di retorica, ha colpito per la sua autenticità e per la capacità di racchiudere un’intera storia sportiva e umana in poche, sentite parole.

Igor Protti: il ricordo di un simbolo eterno

Igor Protti non è stato semplicemente un calciatore; per la tifoseria e per l’intera città di Livorno, egli ha rappresentato un vero e proprio simbolo. Il suo legame con il club amaranto era profondo e duraturo, trascendendo il campo da gioco e radicandosi nel tessuto sociale e affettivo della comunità.

Il messaggio di cordoglio del club ha voluto proprio sottolineare questa profonda appartenenza e la memoria incancellabile che Protti ha lasciato. Il suo nome, nella sua semplicità e potenza, è stato ritenuto sufficiente a racchiudere l’intera eredità sportiva e umana che egli ha consegnato alla storia del Livorno.

L’omaggio della città: la “Livornina d’oro”

In un’occasione precedente, il 3 gennaio 2026, Igor Protti era stato insignito della prestigiosa «Livornina d’oro», la massima onorificenza cittadina. La cerimonia si era svolta davanti a un Palazzo Comunale gremito di tifosi, un’immagine che testimoniava il profondo affetto e la venerazione che la città nutriva per il suo campione. Decine di sostenitori avevano accolto Protti con cori entusiasti, sventolio di bandiere, striscioni celebrativi, applausi scroscianti e fumogeni, creando un’atmosfera di grande festa e commozione.

In quell’occasione, Protti, visibilmente commosso dall’affetto tributatogli, aveva ripercorso pubblicamente la sua straordinaria storia sportiva e umana, rafforzando ulteriormente il legame indissolubile con la città e con il club che lo aveva reso una leggenda.