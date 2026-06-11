Il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi con una lettera aperta, pubblicata in data odierna. L'iniziativa mira ad affrontare le recenti tensioni e ad annunciare l'avvio di una nuova fase di dialogo e ascolto, chiarendo al contempo le responsabilità e le prospettive future del club.

Il Contenuto della Lettera del Presidente

Nella sua missiva, Lotito esordisce ringraziando il giornale che ospita le sue parole, definendo il momento attuale come “delicato”. Sottolinea l'importanza di un sentimento comune, “più lento e più utile alla Lazio”, che unisca tutti i sostenitori.

Il messaggio è indirizzato a un pubblico ampio: “a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica”, includendo anche coloro che si sono allontanati, sentendosi “delusi, amareggiati”. Il presidente dichiara di non voler alimentare polemiche né cercare indulgenza, ma piuttosto di voler condividere responsabilità e prospettive. È convinto che sia giunto il momento di “aprire una fase nuova: una fase di dialogo, di ascolto, di rispetto reciproco”.

Lotito riconosce la legittimità delle critiche verso le scelte societarie, ma avverte che ridurre “vent'anni di lavoro, sacrifici e risultati” a una semplice caricatura significa non comprendere appieno la complessità del calcio moderno. Ribadisce con fermezza la sua convinzione che “la Lazio dovesse restare padrona del proprio destino” e che la sostenibilità finanziaria non debba essere vista in contrasto con l'ambizione sportiva.

Al contrario, la definisce “il modo più serio per dare un futuro” al club biancoceleste.

Il presidente ammette di aver talvolta risposto in modo avventato in passato, assumendosi la piena responsabilità di eventuali toni percepiti come distanti o chiusi. Tuttavia, sottolinea con decisione che “non è mai stata, né ci sarà mai, una mancanza di rispetto verso i tifosi della Lazio”. Afferma inoltre che ogni sostenitore merita non solo “rispetto”, ma anche “gratitudine” per il proprio attaccamento alla squadra.

Tra le proposte concrete delineate nella lettera, spicca l'idea di coinvolgere attivamente i Lazio Club in un percorso di riconoscimento ufficiale. Questa iniziativa non è presentata come una mera operazione di immagine, ma come una “strada concreta per ridare e ricostituire un rapporto ordinato, strutturato e rispettoso tra la società e il suo popolo”.

Lotito avverte che la società non deve trasformarsi in “una guerra tra voi e i vincitori”, ma deve piuttosto impegnarsi ad ascoltare di più e meglio, operando “dentro la logica della cura e della responsabilità”.

Contesto delle Tensioni e Proposte di Riavvicinamento

La pubblicazione di questa lettera aperta avviene in un clima di crescente tensione tra la tifoseria e la presidenza della S.S. Lazio. Negli ultimi tempi, si sono registrate diverse forme di protesta, tra cui il boicottaggio di abbonamenti, merchandising e servizi di pay-tv da parte di una significativa porzione di sostenitori. Questi ultimi ritengono che la gestione societaria sia distante dalle legittime ambizioni del popolo biancoceleste.

La protesta dei tifosi si è intensificata nei giorni precedenti la lettera, con la decisione di non sottoscrivere le nuove campagne abbonamenti e di limitare la presenza allo stadio alle sole gare di derby e alle trasferte, come chiaro segnale di dissenso verso la presidenza. In questo contesto delicato, la missiva di Lotito si configura come un tentativo strategico di ricucire un rapporto che appare logorato, proponendo strumenti di coinvolgimento strutturato e il riconoscimento ufficiale dei club di tifosi come vie per un riavvicinamento.