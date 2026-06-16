Nicolò Zaniolo continuerà la sua avventura con l’Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha ufficialmente esercitato il diritto di opzione per l’acquisto del calciatore dal Galatasaray, concretizzando così il trasferimento a titolo permanente. Questa mossa strategica lega il fantasista ai colori bianconeri con un contratto che si estende fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà della società di investire sul suo talento e sul suo percorso di crescita all'interno della squadra. La decisione di rendere definitivo il suo acquisto sottolinea l'importanza del giocatore nel progetto tecnico e le aspettative riposte nelle sue future prestazioni.

Il Trasferimento e il Nuovo Contratto

L’Udinese ha formalizzato l’acquisizione a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo, un passo che rafforza significativamente la rosa e garantisce stabilità al comparto offensivo. L'esercizio dell'opzione prevista nell'accordo con il Galatasaray ha permesso di definire un legame duraturo e proficuo tra il giocatore e la società di Udine. Il calciatore ha sottoscritto un nuovo contratto che lo impegna con la maglia bianconera fino al 30 giugno 2029. Questa operazione sottolinea la fiducia riposta dal club nel potenziale del giocatore e la sua importanza nel progetto tecnico e sportivo in evoluzione, assicurando una preziosa continuità dopo la positiva stagione disputata in Friuli.

L'obiettivo è proseguire nel segno della crescita e del consolidamento delle ambizioni del club.

Il Contributo Decisivo nella Stagione Precedente

Nel corso dell’ultimo campionato, Zaniolo ha offerto un contributo significativo, dimostrando le sue qualità in campo e la sua capacità di essere un elemento determinante. Ha collezionato 32 presenze complessive in Serie A, rivelandosi un elemento chiave per la squadra e un punto di riferimento nell'attacco. Le sue prestazioni sono state impreziosite da cinque reti realizzate con determinazione e da altrettanti cinque assist forniti ai compagni, evidenziando la sua incisività sia in fase realizzativa che di costruzione del gioco. A queste statistiche di campionato si aggiunge anche un gol messo a segno in Coppa Italia, a testimonianza della sua versatilità e della sua presenza costante nelle dinamiche offensive del club friulano. La sua prima stagione completa in bianconero ha gettato le basi per un futuro promettente.