Nel giorno dell'attesissimo esordio del Brasile ai Mondiali di calcio, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha lanciato un messaggio diretto e perentorio al commissario tecnico Carlo Ancelotti. Attraverso i canali social, Lula ha esortato la squadra a scendere in campo con la consapevolezza di rappresentare l'intera nazione, sottolineando che nella Coppa del Mondo “non si compete, si vince”. Con parole cariche di aspettativa, ha aggiunto: “Se ci riuscirai, Ancelotti, diventerai il nostro eroe”, elevando la posta in gioco e promettendo un riconoscimento straordinario in caso di successo.

L'appello del presidente alla squadra

Nel suo video messaggio, il presidente Lula ha posto l'accento su elementi cruciali per il trionfo, evidenziando l'importanza della grinta, della coesione e dell'armonia all'interno della squadra. “Ciò che conta è la grinta! Ciò che conta è la coesione della squadra, l'unità della squadra, l'armonia della squadra”, ha affermato con enfasi. Ha poi proseguito, spronando i giocatori a essere “bravi, motivati” e a “giocare pensando al popolo brasiliano, che ha bisogno di una vittoria”. Il presidente ha ribadito con fermezza la sua visione della competizione: “Hai la squadra, ma ai Mondiali non si compete, si vince! Non dobbiamo andare per competere, dobbiamo andare per vincere”, un monito chiaro a puntare unicamente al gradino più alto del podio.

Il contesto dell'esordio mondiale

Il messaggio è stato diffuso il 13 giugno 2026, alle 16:35, in concomitanza con il giorno dell'esordio del Brasile nella prestigiosa Coppa del Mondo, che vedrà la selezione verdeoro affrontare il Marocco. La scelta di utilizzare i social media per questo appello diretto testimonia la volontà del presidente di raggiungere immediatamente sia il tecnico sia i giocatori, ma anche l'intera popolazione brasiliana. Lula ha voluto così rafforzare il legame tra la squadra e le aspettative del suo popolo, sottolineando l'importanza di una vittoria non solo sportiva, ma anche morale e sociale per la nazione.

Le riflessioni di Lula sulla responsabilità

In un ulteriore commento, il presidente Lula ha espresso la convinzione che, se i giocatori “giocheranno con il cuore sulla punta della scarpa”, la squadra sarà in grado di realizzare una grande Coppa del Mondo.

Ha enfatizzato la profonda responsabilità che grava sulle spalle degli atleti, ricordando loro che non scendono in campo unicamente per sé stessi, ma per milioni di giovani brasiliani nati in condizioni di povertà, ai quali non sono state concesse le stesse opportunità. Questa prospettiva aggiunge un significato più ampio alla performance sportiva. Lula ha anche condiviso un suo personale pronostico per la partita inaugurale contro il Marocco, dichiarando: “Se vinciamo mezzo a zero, va già bene. Ma penso che il Brasile vincerà, eh?”, mostrando un ottimismo cauto ma radicato nella fiducia verso la sua nazionale.