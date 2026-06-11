Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha compiuto un passo significativo nella sua preparazione per l'imminente America's Cup, portando in acqua per la prima volta l'innovativa imbarcazione AC 75. L'evento, di grande rilevanza per il mondo della vela, si è svolto l'11 giugno 2026 nelle acque antistanti Cagliari, base operativa della squadra. Questa prima uscita in mare ha visto l'intero equipaggio impegnato nei test iniziali, fondamentali per la messa a punto tecnica e la familiarizzazione con le dinamiche di navigazione del nuovo scafo, simbolo della tecnologia velica italiana.

Verifiche e ottimizzazione in mare

L'AC 75 di Luna Rossa, varato di recente, è stato sottoposto a un programma intensivo di controlli e prove in condizioni reali. L'obiettivo principale era verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi di bordo e delle vele, essenziali per le prestazioni in regata. L'equipaggio ha lavorato con dedizione per raccogliere una vasta gamma di dati utili all'ottimizzazione delle performance. Questa giornata di test ha rappresentato un passaggio fondamentale nella tabella di marcia del team italiano, che mira a presentarsi al massimo della forma alla prestigiosa competizione internazionale.

La strategia di Luna Rossa e la base di Cagliari

Luna Rossa si conferma uno dei team storici della vela italiana, partecipando nuovamente all'America's Cup, una delle più prestigiose competizioni veliche a livello mondiale.

La scelta di Cagliari come base operativa per i test e la preparazione è strategica, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli e alle moderne infrastrutture presenti nel capoluogo sardo. L'AC 75 rappresenta l'ultima generazione di imbarcazioni ad alte prestazioni, progettate secondo i rigorosi regolamenti della competizione, incarnando l'eccellenza ingegneristica e tecnologica.

Nei prossimi giorni, il team Luna Rossa continuerà le sue sessioni di prova e l'attività di raccolta dati. Questo lavoro incessante è cruciale per affinare ulteriormente la messa a punto dell'AC 75, garantendo che l'imbarcazione sia perfettamente ottimizzata in vista delle regate ufficiali e pronta a competere ai massimi livelli.