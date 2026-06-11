A Oslo, il diciassettenne Cooper Lutkenhaus ha stupito l'atletica, sconfiggendo il campione olimpico e mondiale Emmanuel Wanyonyi negli 800 metri. La sua performance con 1’42"08 è il suo primato personale e il miglior tempo mondiale dell’anno.

L'Ascesa del Talento Americano

Nato nel dicembre 2008, Lutkenhaus ha avuto un'ascesa fulminea. Dopo aver debuttato e vinto la sua prima gara di Diamond League a Stoccolma, si è ripetuto a Oslo. Le due vittorie consecutive lo confermano tra le promesse più luminose del mezzofondo, con rapido impatto internazionale.

La Gara Decisiva a Oslo

La competizione a Oslo è stata serratissima. Lutkenhaus ha tallonato Wanyonyi per gran parte della corsa, sferrando l'attacco decisivo a circa 200 metri dal traguardo. Ha preso il comando e ha difeso un margine minimo, tuffandosi sul traguardo per assicurarsi la vittoria con un solo centesimo di vantaggio: 1’42"08 contro l’1’42"09 del keniano.

Le Emozioni del Giovane Atleta

Al termine della prova, il giovane atleta ha espresso sorpresa e determinazione. “Alla fine, ho davvero pensato che mi avrebbe superato, ed è per questo che mi sono tuffato, per la vittoria”, ha dichiarato. Ha espresso la gioia di battere un "grande talento" come Wanyonyi, evidenziando la sua "ottima forma" e la capacità di "superare il limite".

Record e Stagione Impeccabile

La prestazione di Cooper Lutkenhaus a Oslo è un tassello fondamentale in una stagione straordinaria. Questo risultato lo colloca al terzo posto tra i migliori americani di sempre negli 800 metri, dietro a Bryce Hoppel (1’41"67) e Josh Hoey (1’42"01). La vittoria rafforza la sua serie perfetta: sei finali nel 2026, sei vittorie, consolidando la sua reputazione di campione emergente dell'atletica.