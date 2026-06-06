Collettivi di madri alla ricerca dei propri familiari scomparsi hanno manifestato davanti al centro sportivo Utopia Mixhuca, a Città del Messico, durante l'esposizione del trofeo dei Mondiali 2026. Le manifestanti hanno bloccato alcuni accessi alla struttura e parte del traffico sulla vicina Avenida Río de la Piedad, chiedendo maggiore attenzione alla grave crisi delle sparizioni nel Paese.

Le richieste e il contesto della protesta

Le donne hanno esposto fotografie, striscioni e schede di ricerca delle persone scomparse, sollecitando più risorse per le indagini e progressi nei procedimenti relativi a oltre 6.000 casi aperti nella sola capitale messicana.

La protesta, iniziata con blocchi sul Viaducto Río de la Piedad e la chiusura degli accessi sei e sette del centro sportivo, si è svolta mentre le autorità cittadine, guidate dalla sindaca Clara Brugada, presentavano ufficialmente il trofeo dei Mondiali 2026.

All'evento, organizzato dalla FIFA, hanno partecipato anche le ex stelle del calcio Roberto Carlos e Hugo Sánchez. Il trofeo originale della Coppa del Mondo resterà esposto gratuitamente al pubblico fino all'8 giugno presso il centro sportivo Utopia Mixhuca.

Tra le storie portate alla luce, quella di Vanessa, madre di Ana Amelí, scomparsa il 12 luglio 2025 durante una camminata nell'Ajusco, il cui paradero resta ignoto. Le manifestanti hanno anche utilizzato un ajolote con una pala come simbolo della ricerca incessante che conducono quotidianamente.

La drammatica portata delle sparizioni in Messico

Il fenomeno delle sparizioni forzate coinvolge oltre 133.000 persone in tutto il Messico, secondo le denunce dei collettivi. Questo dato evidenzia la gravità della crisi umanitaria in corso e la necessità di risposte concrete da parte delle istituzioni.