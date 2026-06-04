Un’impresa straordinaria ha segnato il Roland Garros: Maja Chwalinska, la tennista polacca di 24 anni, numero 114 del ranking WTA, è diventata la prima qualificata nella storia a raggiungere la finale del torneo femminile. La sua ascesa, inaspettata e trionfale, ha catturato l'attenzione del mondo del tennis.

In semifinale, Chwalinska ha sconfitto Diana Shnaider con il punteggio di 7‑6(3), 6‑4, al termine di un match caratterizzato da colpi decisivi e una determinazione incrollabile. Questa vittoria l'ha proiettata verso la partita più importante della sua carriera, un traguardo storico per una giocatrice partita dalle qualificazioni.

Un percorso da favola e le difficoltà superate

Il cammino di Chwalinska a Parigi è iniziato dalle qualificazioni, un percorso che l'ha vista superare tre turni e vincere nove partite consecutive. Un dettaglio che rende la sua storia ancora più toccante è la confessione di aver faticato, fino a pochi giorni prima, a coprire le spese dell’hotel. Questa resilienza ha contribuito a rendere la sua ascesa una delle sorprese più clamorose del torneo.

Dopo la vittoria in semifinale, l'emozione era palpabile. “Like a dream, honestly,” ha dichiarato la tennista, visibilmente commossa. “I don’t know what’s going on. I don’t know what to say, I’m sorry.” Parole che esprimono la sorpresa e la gioia di fronte a un successo così inatteso.

La semifinale e l'attesa della finale

Nel match decisivo contro Shnaider, Chwalinska ha dimostrato grande freddezza nei momenti chiave. Ha saputo chiudere il primo set al tie‑break e ha mantenuto il controllo nel secondo, grazie a un gioco vario e solido. Al termine del match point, il Court Philippe‑Chatrier le ha tributato una standing ovation, e la giocatrice si è lasciata andare alle lacrime, avvolta in un asciugamano bianco, mentre i tifosi polacchi sventolavano con orgoglio le bandiere della loro nazione.

Ora, l'attende la finale contro Mirra Andreeva, la 19enne russa che è anch'essa alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Sarà uno scontro tra due giovani talenti che hanno saputo sorprendere il circuito.

Un record storico nel Grande Slam

Chwalinska è la seconda qualificata nell’Era Open a raggiungere una finale di singolare in un torneo del Grande Slam. Prima di lei, solo Emma Raducanu era riuscita in questa impresa agli US Open 2021. Questo la rende, insieme a Raducanu, l'unica giocatrice ad aver raggiunto una finale Slam partendo dalle qualificazioni dal 1968 ad oggi. Il suo straordinario cammino a Parigi, iniziato con la vittoria su Diana Shnaider, culminerà sabato con la finale contro Andreeva.