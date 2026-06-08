Momenti di viva apprensione hanno nuovamente scosso il mondo del calcio a Odense, dove il centrocampista Christian Eriksen è stato colpito da un malore in campo durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. L'episodio ha generato un drammatico deja-vu, richiamando alla mente quanto accaduto agli Europei del 2021. La partita è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il malore in campo e i rapidi soccorsi

Il trentatreenne Eriksen, già protagonista di un arresto cardiaco nel 2021 durante la partita Danimarca-Finlandia – evento che lo aveva portato all'impianto di un defibrillatore sottocutaneo – si è accasciato al suolo nel corso del secondo tempo dell'amichevole.

Il medico della nazionale, Morten Boesen, ha prontamente riferito che il giocatore “ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e gli abbiamo parlato immediatamente”. Boesen ha inoltre rassicurato che “il pacemaker funziona correttamente” e che Eriksen è riuscito a lasciare il campo “camminando da solo”. Dopo i primi soccorsi sul terreno di gioco, il calciatore è stato trasportato in ospedale per ulteriori e approfonditi accertamenti.

Le rassicurazioni e la solidarietà del mondo del calcio

La federazione danese ha rapidamente diffuso un comunicato per rassicurare sulle condizioni del giocatore, affermando che “Christian si è ripreso e sta bene”. Il commissario tecnico Brian Riemer ha descritto l’accaduto come “scioccante per tutti noi, giocatori e avversari”, evidenziando l’importanza dell’unità del gruppo in un frangente così delicato.

Anche il compagno di squadra Pierre-Emile Højbjerg ha espresso la sua vicinanza, sottolineando che “la cosa più importante è che Christian stia bene, e che la sua famiglia stia bene”, un sentimento condiviso da tutto l'ambiente sportivo.

Gli accertamenti medici e il prosieguo

Il malore si è verificato al sessantacinquesimo minuto dell’incontro, con la Danimarca in vantaggio per due a uno sull'Ucraina. La gara è stata interrotta pochi minuti dopo l’incidente e successivamente annullata. La federazione ha confermato che Eriksen è cosciente e “sta reagendo bene dopo l’accaduto”, un segnale confortante. Il medico Boesen ha aggiunto che il giocatore ha espressamente chiesto di essere trasportato in ospedale in ambulanza, un ulteriore elemento positivo che suggerisce una ripresa stabile.

Si attendono ora i risultati degli esami specialistici che verranno condotti in ospedale per chiarire le cause precise di questo nuovo episodio e definire i prossimi passi per la salute del centrocampista.