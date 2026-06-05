A New York, il sindaco Zohran Mamdani ha adottato una metafora decisamente insolita per delineare l'approccio della sua amministrazione all'organizzazione dei Mondiali di calcio 2026. Durante un recente intervento pubblico, Mamdani ha sorpreso l'uditorio citando l'attaccante italiano Mario Balotelli, definendolo “uno dei più grandi attaccanti degli ultimi tempi” e richiamando una delle sue frasi più celebri: “quando segno, non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando un postino consegna le lettere, forse esulta?”.

Con questo paragone, il primo cittadino di New York ha voluto trasmettere un messaggio chiaro e diretto.

Ha sottolineato che, quando la metropoli ospiterà un torneo che si prevede “organizzato, sicuro e che si svolgerà in modo fluido e senza intoppi”, non vi sarà motivo di celebrazione o esultanza straordinaria. Al contrario, si tratterà semplicemente di “fare il proprio lavoro”, un'affermazione che incarna la filosofia di responsabilità e professionalità che l'amministrazione intende adottare per un evento di tale portata globale.

La visione di Mamdani per i Mondiali 2026

Il riferimento a Balotelli è emerso nel corso di un discorso programmatico, focalizzato in particolare sulla mobilità e la gestione dei trasporti in vista dell'imminente appuntamento calcistico. I Mondiali del 2026, che coinvolgeranno Stati Uniti, Canada e Messico, rappresentano una sfida logistica e organizzativa di vasta scala.

Il sindaco Mamdani ha voluto, attraverso questa citazione, infondere fiducia nella capacità della città di garantire un evento efficiente e privo di disagi per residenti e visitatori. Ha enfatizzato che il successo sarà frutto delle “persone, della preparazione e dell’eccellenza” a disposizione dell'amministrazione cittadina.

Una metafora efficace e inattesa

La scelta di richiamare Mario Balotelli, pur potendo apparire inattesa in un contesto istituzionale, si è rivelata estremamente efficace nel comunicare il messaggio desiderato. Questa decisione riflette la profonda passione del sindaco per il mondo del calcio e la sua abilità nel trovare analogie potenti. Il paragone con il postino, in particolare, ha reso immediatamente comprensibile e accessibile l'idea che un'organizzazione impeccabile e ben riuscita non debba essere percepita come un'impresa straordinaria o degna di clamore, bensì come il normale esercizio di una responsabilità istituzionale diligentemente adempiuta.

In sintesi, il sindaco Mamdani ha voluto chiarire che il successo nell'organizzazione dei Mondiali di calcio 2026 non sarà interpretato come un motivo di festa o auto-congratulazione, ma piuttosto come il risultato atteso e doveroso di un lavoro meticoloso e ben eseguito. L'amministrazione di New York si impegna a garantire un evento di livello mondiale, considerandolo parte integrante del proprio mandato di servizio pubblico.