L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato ufficialmente designato per dirigere l'atteso incontro tra Brasile e Giappone, una sfida cruciale valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La partita, che si preannuncia ricca di emozioni e importanza strategica per il prosieguo del torneo, si disputerà lunedì nella città di Houston. Questa nomina rappresenta un significativo riconoscimento per il fischietto italiano, che si appresta a gestire uno degli appuntamenti più rilevanti di questa fase eliminatoria.

La designazione, resa nota oggi, vede Mariani coadiuvato da una squadra di comprovata esperienza.

Gli assistenti saranno i connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, che insieme a Mariani formeranno una terna arbitrale di alto profilo, espressione della scuola arbitrale italiana. A completare il team arbitrale, nel ruolo di quarto ufficiale, ci sarà lo svizzero Sandro Schaerer, garantendo una copertura completa e un supporto costante durante l'intera durata del match.

Il percorso di Maurizio Mariani nella Coppa del Mondo 2026

Per il 44enne arbitro italiano, questa non è la prima esperienza in campo in questa edizione dei Mondiali. Mariani ha già dimostrato le sue capacità dirigendo con autorità due precedenti incontri della fase a gironi. Il suo esordio lo ha visto protagonista nel pareggio per uno a uno tra Uruguay e Arabia Saudita, una gara gestita con equilibrio.

Successivamente, ha arbitrato la vittoria per uno a zero della Colombia sulla Repubblica Democratica del Congo, confermando la sua affidabilità e la sua preparazione tecnica e atletica per un palcoscenico di tale portata.

La fiducia nella classe arbitrale italiana e i nuovi compensi

Mariani, che vanta lo status di arbitro internazionale dal 2019 e appartiene alla sezione di Aprilia, è stato selezionato dalla FIFA tra un ristretto gruppo di 52 direttori di gara chiamati a officiare nella Coppa del Mondo 2026. La sua presenza, insieme a quella di Marco Di Bello nel ruolo fondamentale di addetto al VAR e degli stessi assistenti Bindoni e Tegoni, evidenzia la profonda e continua fiducia che gli organismi calcistici internazionali ripongono nella classe arbitrale italiana, riconosciuta per la sua professionalità e competenza.

Un aspetto rilevante di questa edizione del torneo riguarda il sistema di compensi destinato agli arbitri, che ha subito un significativo aumento rispetto alle edizioni passate. La nuova struttura economica prevede una quota fissa garantita, a cui si aggiungono bonus specifici per ogni partita diretta, incentivando ulteriormente le prestazioni. Inoltre, sono previsti premi aggiuntivi per gli arbitri che avranno l'opportunità di dirigere le fasi finali della competizione, oltre alle consuete indennità per vitto e alloggio, a testimonianza del crescente riconoscimento del loro ruolo cruciale nel calcio moderno.