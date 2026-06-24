Il Motor Activity Training Program (MATP) sarà protagonista di una dimostrazione ai Special Olympics USA Games 2026, promuovendo l'inclusione sportiva per atleti con disabilità intellettive profonde e elevati bisogni di supporto. Il programma valorizza le capacità individuali tramite attività adattate.

Le stazioni dimostrative, con materiali semplici (tubi in PVC), stimolano abilità fisiche (calciare, colpire, destrezza, mobilità). Ogni attività è personalizzata: ad esempio, alla stazione del colpire, un atleta può soffiare una pallina da ping-pong con un soffiatore d'aria se non può usare una mazza.

La filosofia del MATP è "incontrare l’atleta laddove si trova", offrendo opportunità di crescita basate sulle sue capacità.

Un approccio individualizzato e inclusivo

L'adattamento delle attività è individualizzato, con materiali su misura e supporto di esperti (fisioterapia, educazione fisica adattata, terapia ricreativa). I "Try Days" integrano nuovi atleti. Dopo la dimostrazione, gli atleti sono incoraggiati a proseguire l'allenamento nei programmi locali, grazie alle risorse di Special Olympics International.

Nonostante le barriere (es. distanze nelle aree rurali), Special Olympics International fornisce risorse utilizzabili anche in contesti scolastici o comunitari. Il successo del MATP è spesso guidato dai volontari; oltre la metà dei programmi statali lo offre.

Chi desidera promuovere il programma può contattare l'ufficio locale di Special Olympics.

La dimostrazione ai USA Games 2026 e il valore dell’inclusione

La dimostrazione del MATP ai Special Olympics USA Games 2026 si terrà al Ridder Arena, offrendo ad atleti con elevati bisogni di supporto un ambiente strutturato e incoraggiante. Le stazioni (mobilità, calciare, destrezza, colpire) permetteranno di mostrare i progressi in un contesto non competitivo. Ogni partecipante riceverà un riconoscimento, a testimonianza del traguardo e dell'inclusione.

Il programma è aperto a chiunque necessiti di attrezzature specializzate o assistenza individuale, dagli otto anni e senza selezioni competitive. L'invito è per familiari, professionisti, volontari e appassionati.

Come dichiarato dal presidente Timothy Shriver: "Nel nostro mondo, la definizione di grandezza è dare tutto ciò che hai". Il MATP è uno spazio dove ogni atleta può dare il meglio di sé, valorizzando diversità e impegno personale.