L'accordo tra Maxima Roma ed Eur Spa segna una svolta per il basket capitolino: il PalaEur sarà la casa della squadra a partire dalla stagione 2026-2027, ospitando le principali partite casalinghe del club. Questa intesa rappresenta un passo fondamentale nel progetto di rilancio del basket nella capitale, promosso dal gruppo guidato dall’imprenditore americano Paul Matiasic, che mira a costruire una strategia a lungo termine per riportare Roma tra le principali realtà del basket italiano ed europeo.

Il presidente di Eur Spa, Enrico Gasbarra, ha espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta, sottolineando come l’accordo riporti finalmente il grande sport al PalaEur.

Questo traguardo rientra tra gli obiettivi che la società e il suo Consiglio di Amministrazione si erano prefissati circa diciotto mesi fa, quando è stata ripresa la gestione diretta della struttura progettata da Nervi e Piacentini per le Olimpiadi del 1960. Gasbarra ha inoltre esteso i ringraziamenti al Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente della Federazione italiana basket, Gianni Petrucci, per il loro costante supporto.

Il PalaEur: un polo sportivo e culturale rinnovato

L'amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà, ha evidenziato come questa operazione si inserisca in un più ampio piano societario di riqualificazione e valorizzazione del PalaEur.

Carserà ha affermato l'orgoglio di riportare stabilmente lo sport di alto livello all'Eur, sposando un progetto solido e di grande visione come quello proposto dal gruppo guidato da Paul Matiasic, che punta a competere ai vertici del basket italiano ed europeo. L'accordo, ha aggiunto, porterà a investimenti ancora più convinti per adeguare il PalaEur agli standard delle principali arene internazionali, consolidandolo come venue di riferimento a Roma non solo per lo sport al chiuso, ma anche per la grande musica.

Questa partnership strategica è vista come un tassello cruciale per la rinascita del basket nella capitale, con l'obiettivo di trasformare il PalaEur in un vero e proprio punto di riferimento per l'intera comunità sportiva e culturale romana.

La visione di Paul Matiasic per Maxima Roma

Paul Matiasic, patron di Maxima Roma, ha commentato la firma dell'accordo delineando la portata ambiziosa del progetto. Ha descritto Roma come una sfida unica e un'opportunità straordinaria, evidenziando che l'iniziativa va ben oltre la semplice creazione di una squadra di pallacanestro. Si tratta, infatti, di un progetto destinato a resistere alla prova del tempo, capace di integrare sport, innovazione, inclusione e sviluppo economico. Il PalaEur è concepito come il cuore di questo percorso, destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi.

L'obiettivo dichiarato è quello di regalare alla capitale una squadra competitiva a livello nazionale ed europeo, costruendo al contempo un modello che generi valore per l'intera comunità.

Le parole di Matiasic confermano la volontà di costruire una realtà solida e duratura, capace di avere un impatto non solo sportivo ma anche sociale ed economico su Roma. L'accordo con Eur Spa rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di questa visione di lungo periodo.