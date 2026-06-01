La McLaren si appresta a celebrare un momento storico nel panorama della Formula 1, marcando il suo 1000° Gran Premio in occasione del prestigioso weekend del Monaco Grand Prix. La scuderia britannica, seconda nella storia della categoria a raggiungere questo significativo traguardo dopo la Ferrari, ha scelto di onorare l'evento con una livrea speciale e una cerimonia dedicata che si terrà sulla griglia di partenza.

Per questa ricorrenza, la monoposto MCL40 sfoggerà un design inedito, arricchito da dettagli che rendono omaggio alla ricca storia del team.

La livrea includerà "nods to our rich history with hidden gems recognizing important milestones, from our first race, victories and championship wins, to the triple crown and our world record pit stop". Questo speciale allestimento sarà visibile sia a Monaco sia nella successiva gara di Barcellona-Catalunya. Il team ha inoltre pianificato una celebrazione ufficiale proprio sulla griglia di partenza, nel medesimo luogo dove la McLaren fece il suo debutto in Formula 1 nel lontano 1966.

Una cerimonia tra passato e presente

Il culmine delle celebrazioni avverrà giovedì, quando la prima vettura di Formula 1 della McLaren, la storica M2B, sarà affiancata all’attuale MCL40. A questo evento di grande risonanza parteciperanno i piloti Lando Norris e Oscar Piastri, il CEO Zak Brown, il team principal Andrea Stella e il presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali.

Sono stati invitati anche tutti i vincitori di Gran Premi ancora in vita che hanno corso per la scuderia, per un tributo alla storia del team proprio sulla griglia di Monte Carlo.

Zak Brown ha evidenziato l’importanza di questo traguardo incredibile, affermando: "Lining up on the grid to race McLaren’s 1000th grand prix in Monaco this year provides a perfect opportunity to recognize our rich history in motorsport. We’re only the second team to reach this incredible milestone, so what better moment to reflect on our past, our present and our future. Throughout our past, this team has always shown grit and determination, whether that be in periods of success or the trickier times. McLaren Never Quits, and this livery and the moment on Thursday is a special way to celebrate how far we’ve come.

We look forward to running it out on track and recognizing what we have achieved from our first race, here in Monaco back in 1966, through to now. Here’s to 1000 more."

Storia e successi di McLaren

La McLaren festeggia il suo 1000° Gran Premio da campione in carica, avendo conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti con Norris nella stagione precedente. La scuderia si posiziona seconda solo alla Ferrari per numero di partecipazioni e vittorie totali, vantando 203 successi contro i 248 della casa di Maranello. Lando Norris ha espresso il suo profondo orgoglio per far parte di questo capitolo storico: "It’s a very special weekend for us as we celebrate such an incredible milestone. The livery looks fantastic, and where better to celebrate this than at one of the most iconic races on the calendar and the location of the team’s first grand prix.

To have played my small part in McLaren’s incredible history is something I am very proud of. McLaren is a team I looked up to when I was younger and it’s an honour to represent the men and women that make up this team for its 1000th GP."

Per l'occasione, anche le tute dei piloti saranno personalizzate con colori e dettagli che richiamano la storia del team. La cerimonia di giovedì rappresenterà un ponte simbolico tra passato e presente, celebrando una delle realtà più longeve e vincenti della Formula 1.