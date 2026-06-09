Il motorsport italiano celebra un momento significativo: Leonardo Fornaroli, ventunenne piacentino, è pronto per il suo debutto ufficiale in Formula 1 con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato che il pilota italiano scenderà in pista a Barcellona, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, prendendo il posto di Lando Norris. L'annuncio rappresenta un nuovo e importante passo per il motorsport italiano, che vede così un altro giovane talento affacciarsi al massimo campionato automobilistico.

Fornaroli è considerato uno dei piloti più promettenti della sua generazione.

Dopo una crescita costante nel karting, ha conquistato il titolo di campione di Formula 3 nel 2024 e quello di Formula 2 nel 2025, entrando in una ristretta cerchia di piloti capaci di vincere entrambe le categorie in due anni consecutivi. A dicembre è stato inserito nel McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore, ruolo che gli ha permesso di accumulare esperienza preziosa con test sulla monoposto 2023 a Barcellona, Silverstone e Austin.

Il debutto in FP1 e le parole di Fornaroli

La sessione di prove libere a Barcellona rappresenta per Fornaroli non solo un'opportunità di crescita, ma anche il coronamento di un percorso di preparazione intenso. "Sono molto entusiasta di guidare la MCL40… sarà la mia prima sessione ufficiale di Formula 1", ha dichiarato il pilota, sottolineando l'importanza del momento.

Fornaroli ha aggiunto: "Sarà una grande opportunità per aiutare la squadra nei preparativi e portare a termine il programma previsto per il venerdì". Il giovane italiano ha voluto ringraziare il team per la fiducia: "Un grande grazie a Zak, Andrea e Alessandro, e a tutto il McLaren Mastercard Formula 1 Team".

Il debutto di Fornaroli non è solo un premio per i risultati ottenuti, ma anche un compito di grande responsabilità. La McLaren gli affida una sessione chiave per lo sviluppo della vettura e per la raccolta di dati utili al team. Il circuito di Barcellona, noto per la sua completezza tecnica, rappresenta il banco di prova ideale per valutare le capacità di adattamento e sensibilità del giovane pilota.

Un percorso di crescita tra test e simulatore

Negli ultimi mesi, Fornaroli ha lavorato intensamente con il team, alternando giornate di test con la monoposto 2023 e sessioni al simulatore. Questo percorso metodico e graduale ha permesso al pilota di prepararsi al meglio per il debutto in Formula 1. La sua presenza in pista a Barcellona è il risultato di un lavoro costante e di una crescita tecnica che ha convinto la McLaren a puntare su di lui per una sessione ufficiale.

Per Fornaroli, la giornata di venerdì a Barcellona rappresenta un punto di svolta: non solo un test, ma un vero e proprio ingresso nel prestigioso circus della Formula 1. Il giovane italiano avrà così l'opportunità di dimostrare il proprio valore e di mettere in mostra le qualità che lo hanno portato ai vertici delle categorie propedeutiche.