Alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea, l'evento di atletica leggera in programma allo Stadio Olimpico di Roma, il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), Stefano Mei, ha espresso grande soddisfazione. Mei ha dichiarato che questa sarà «la miglior edizione di sempre», un'affermazione supportata da dati significativi. La presenza di ben 43 medaglie d'oro tra campioni olimpici e mondiali rende l'edizione particolarmente eccezionale. A conferma delle aspettative, il successo al botteghino è stato notevole, con un elevato numero di biglietti venduti, a testimonianza dell'interesse del pubblico.

Un cast stellare per un'edizione storica

L'edizione numero 46 del Golden Gala Pietro Mennea 2026, quarta tappa della Wanda Diamond League, si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. L'evento si presenta con un parterre di atleti di livello mondiale, vantando complessivamente 43 medaglie d'oro olimpiche o mondiali e oltre 80 medagliati internazionali. La presentazione ufficiale si è svolta nella sala conferenze dell'Olimpico, alla presenza del presidente Fidal Stefano Mei e del meeting director Marco Sicari, insieme a tre delle principali stelle italiane: Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz.

Il prestigio e l'attesa del meeting romano

Il meeting romano si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel calendario dell'atletica leggera mondiale.

La presenza di un cast così illustre, unita al successo nella vendita dei biglietti, rafforza le aspettative per un'edizione memorabile. L'evento non solo celebra le eccellenze tecniche degli atleti, ma rappresenta anche un momento di grande richiamo per il pubblico e un'importante occasione per la promozione dell'atletica in Italia, consolidando il suo ruolo nel panorama sportivo globale.