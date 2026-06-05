In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, che si terrà il 7 giugno 2026, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (MEI) ha annunciato il lancio de "La Fune Azzurra – Lo sport italiano nei cinque continenti". Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Fondazione Migrantes e sostenuta dall'8xmille CEI, si propone di ricostruire per la prima volta la storia e l'attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti in ogni angolo del mondo.

Il progetto, la cui conclusione è prevista per la primavera del 2027, coinvolgerà i principali Paesi di emigrazione italiana.

È già operativo un database che include oltre quaranta società sportive italiane attive all’estero e più di 130 protocolli d’intesa con realtà museali, associative e archivistiche a livello globale. L'obiettivo primario è mappare club, associazioni e realtà sportive nate dalle comunità italiane o italo-discendenti dall’Ottocento fino a oggi, analizzando il ruolo dello sport nel contesto delle vicende migratorie degli italiani.

Collaborazioni e obiettivi della ricerca

L’iniziativa vede il coinvolgimento di numerose istituzioni e enti di rilievo, tra cui il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, il CONI, la rete dei delegati sportivi italiani all’estero, i Comites, i Consolati, le Università di Genova e Bologna e la Società Italiana di Storia dello Sport.

Il lavoro di ricerca mira a valorizzare lo sport come elemento cruciale di coesione e identità per le comunità italiane sparse nel mondo, offrendo uno sguardo approfondito sulle diverse realtà sportive emerse dall’emigrazione.

Il progetto "Fune Azzurra" si configura come una novità assoluta nel panorama delle iniziative dedicate alla memoria e all’attualità dello sport italiano all’estero. Intende restituire visibilità a storie spesso poco conosciute, ma fondamentali per comprendere il profondo legame tra sport, emigrazione e identità nazionale.

Sport, emigrazione e il legame con le radici

Il tema dello sport come ponte tra radici italiane e mondo è stato recentemente al centro anche del 45° Meeting Estate di Ischia.

In quell'occasione, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ha promosso lo "Special Event Radici 2026 – Progetto Sport & Emigrazione", che ha incluso il Primo Torneo Internazionale delle Radici. Questo torneo ha visto la partecipazione di squadre fondate da italiani nel mondo, con l'intento di promuovere etica, inclusione e il legame con le origini.

Paolo Masini, presidente del MEI, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative: "Lo sport e il calcio confermano essere strumento di integrazione per i nostri antenati e per i tanti connazionali che vivono oggi all’estero. Come nella mission del nostro museo leghiamo passato e futuro in quella che amiamo definire la più grande narrazione popolare e collettiva del nostro Paese".

Queste diverse iniziative evidenziano come lo sport continui a rappresentare un elemento cardine per la costruzione di una memoria condivisa e per il rafforzamento dei legami tra le comunità italiane nel mondo, creando nuove opportunità di incontro e valorizzazione delle proprie radici.