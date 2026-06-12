La Mercedes valuta azioni legali dopo il GP Monaco: George Russell senza punti per una penalità controversa, dovuta a un errore nella misurazione del limite di velocità in pit lane.

La vicenda è iniziata con la petizione Alpine: due penalità per eccesso di velocità a Pierre Gasly cancellate, ripristinandolo al terzo posto. Red Bull Racing e McLaren hanno ricorso, perdendo punti.

La Controversia Mercedes

Per la Mercedes, l'esito è stato amaro. George Russell, risalito al podio nonostante qualifiche difficili, ha ricevuto una penalità di cinque secondi in pit lane.

Un errore di comunicazione ha impedito di scontarla, culminando in un drive-through che lo ha relegato al dodicesimo posto.

I commissari non possono annullare penalità scontate. Toto Wolff, team principal Mercedes, ha confermato contatti legali per Russell. Ha equiparato il drive-through a venti secondi, pur riconoscendo la bassa probabilità di ribaltare il risultato, ma ha ribadito la necessità di tentare. Ha definito la situazione “molto sfortunata” con “grandi implicazioni” per Russell e il campionato, poiché l'esito sarebbe stato diverso senza la penalità e l'errore.

I Ricorsi degli Altri Team

Red Bull Racing e McLaren hanno notificato ricorso contro la decisione che ha riassegnato il podio a Gasly.

La sua promozione ha privato Isack Hadjar del secondo podio e ha fatto scendere Oscar Piastri dal quarto al quinto posto, perdendo due punti. Entrambi i team avevano argomentato contro Alpine. Red Bull ha sostenuto la coerenza del cronometraggio in pit lane; McLaren ha enfatizzato la responsabilità dei team sui piloti. Hanno 96 ore per decidere.

La Mercedes continua a valutare ogni opzione per tutelare i propri interessi e quelli di Russell, mentre il caso solleva interrogativi regolamentari.